Lecce, Di Francesco: "Non mi accontento, diamo continuità a quello che stiamo facendo"

"Non commettiamo l'errore già commesso dopo la vittoria col Venezia. Sognare piace a tutti ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Questi sei punti sono importantissimi". Così il tecnico del Lecce Di Francesco dopo la vittoria sul Monza. "Oggi ho rivisto il dna del Lecce, ho visto la squadra che volevo, poi si possono sbagliare i gol e si può commettere qualche errore difensivo, ma ho visto il giusto atteggiamento. Sono contento, ma non mi accontento. Bisogna dare continuità a quello che stiamo facendo. Sono contento per i ragazzi, mi hanno dato le risposte che volevo".