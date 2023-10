Serie B: il Palermo crolla al Barbera contro il Lecco, Venezia e Bari vincono in rimonta

SERIE B

I rosanero sconfitti 2-1 tra le mura casalinghe, con lo stesso risultato i lagunari piegano il Pisa: 2-1 anche per il Bari sul campo del Brescia

© twitter Si completa il quadro dell’undicesima giornata di Serie B: tonfo del Palermo, che tra le mura del Barbera cade 2-1 contro il Lecco: Crociata apre le marcature dopo otto minuti, poi il raddoppio di Sersanti al 41’: inutile la rete di Brunori al 96’. Con lo stesso punteggio il Modena regola la Ternana. Rimonte importanti per Venezia e Bari, anche qui entrambe per 2-1: i lagunari ribaltano il Pisa, mentre i pugliesi sono corsari a Brescia.

PALERMO-LECCO 1-2

Tonfo del Palermo, sconfitto 2-1 al Barbera per mano del Lecco. I rosanero cominciano gestendo il ritmo della gara, ma dopo otto minuti vanno subito sotto di un gol: cross di Lepore dalla destra che pesca Crociata sul secondo palo, per l’1-0 dei lombardi. I siciliani tornano a fare la partita, ma cadono nuovamente al 41’ con il tap-in di Sersanti su assist di Ionita. Il Palermo va vicinissimo all'1-2 poco prima del duplice fischio, con Stulac che colpisce la traversa. Tutto il secondo tempo è completamente appannaggio della squadra di Corini, che però non riesce a scardinare la difesa dei lombardi. Brunori accorcia al 96’ su rigore, quando è ormai troppo tardi. Finisce 2-1 per il Lecco, che grazie a questi tre punti sale a 7 punti (con due partite in meno). Resta invece fermo a quota 20 il Palermo, sorpassato in classifica dal Venezia.

VENEZIA-PISA 2-1

Vittoria in rimonta per il Venezia, che piega il Pisa con il punteggio di 2-1. Forte partenza dei toscani, che al sesto minuto di gioco sono già avanti di un gol: Valoti batte Bertinato dal dischetto, firmando l’1-0 ospite. Con il passare dei minuti i lagunari tornano padroni del campo, e alla mezzora riescono a riportare il match in equilibrio: al 31’ la sassata di Pierini con il sinistro da fuori area, sugli sviluppi di un corner, vale l’1-1. Nei secondi quarantacinque minuti gli uomini di Vanoli spingono ancora di più, e al 74’ completano la rimonta con la rete del neoentrato Johnsen. Nel finale i nerazzurri ci provano con insistenza, ma non riescono a strappare il pareggio. Trionfa il Venezia 2-1 e aggancia il Catanzaro al secondo posto, a quota 21. Fermo a 12 il Pisa.

BRESCIA-BARI 1-2

Ribalta la gara anche il Bari, che va sotto sul campo del Brescia e poi trionfa 2-1. I padroni di casa iniziano la gara con il piede giusto, e riescono a stappare la partita dopo poco più di dieci minuti: calcio di rigore conquistato da Bianchi e trasformato (con un po’ di fortuna) da Moncini. I pugliesi si svegliano solamente nel finale della prima frazione di gioco, senza però riuscire a trovare il pari. Nella ripresa è tutt’altro Bari, e al 58’ ecco che arriva puntuale il gol che ristabilisce la parità: Diaw fa tutto da solo, riparte in contropiede, si sposta la palla sul sinistro e conclude con un diagonale potente sul primo palo. Dopo il pari l’inerzia è tutta per i biancorossi, che al 76’ ribaltano il risultato: cross dalla sinistra di Ricci e incornata prepotente di Vicari, che firma il 2-1 finale. Il Bari con questi tre punti sale a 14 in classifica e si avvicina alla zona playoff, scavalcando proprio il Brescia, bloccato a 13 punti.

MODENA-TERNANA 2-1

Tutto piuttosto facile per il Modena, che regola la Ternana 2-1. Pronti via e i padroni di casa sbloccano la gara, ma la rete del vantaggio viene annullata immediatamente. Servono allora altri quindici minuti ai Canarini per siglare l’1-0, messo a segno dal grande ex Palumbo con un bell’esterno sinistro dopo un paio di rimpalli vinti. Dopo una timida reazione dei rossoverdi gli emiliani tornano in pieno controllo del match, e in avvio di ripresa trovano anche il raddoppio: al 56’ Falcinelli raccoglie in area la respinta di Iannarilli e insacca comodamente il 2-0. Gli ospiti si svegliano quando è ormai troppo tardi: al 94’ Dionisi accorcia le distanze, con la rete che vale il 2-1 finale. Il Modena continua a convincere salendo a quota 19 in classifica, a soli due punti dal secondo posto. Ancora pericolosamente ferma a 6 punti la Ternana, in piena zona retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Serie B Serie B: tris del Parma all’Ascoli, altra sconfitta per la Samp. Nesta travolge la Feralpisalò