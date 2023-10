Serie B: tris del Parma all’Ascoli, altra sconfitta per la Samp. Nesta travolge la Feralpisalò

SERIE B

I ducali trionfano 3-1 nelle Marche, Pirlo espulso e rimontato 3-1 dal Sudtirol. Cade anche il Catanzaro

© ipp Undicesimo turno di Serie B: il Parma vince 3-1 in casa dell’Ascoli (con la doppietta di Man) e allunga in testa alla classifica. Altra sconfitta in rimonta per la Samp, 3-1 sul campo del Sudtirol. Esordio shock per Zaffaroni sulla panchina della Feralpisalò, travolta in casa per 3-0 dalla Reggiana di Sandro Nesta. Colpo del Como, a cui basta un rigore di Simone Verdi per piegare il Catanzaro 1-0, mentre Spezia-Cosenza termina 0-0.

ASCOLI-PARMA 1-3

Successo in trasferta per il Parma, che piega 3-1 l’Ascoli e allunga in testa alla classifica. Primo tempo dagli ottimi ritmi, con occasioni per entrambe le squadre. Gli ospiti stappano la gara al 7’ con la rete di Dennis Man, ma i marchigiani reagiscono immediatamente e sei minuti più tardi riportano il match in equilibrio: al 13’ infatti Caligara raccoglie l’assist di Pedro Mendes per l’1-1. Dopo un buon forcing dei bianconeri, galvanizzati dal gol del pari, la squadra di Pecchia torna prendere in mano il pallino del gioco, e al 34’ colpisce nuovamente: è ancora Man a violare la porta difesa da Viviano, con il sinistro sottomisura dopo il pasticcio della difesa di casa. Nel secondo tempo l’Ascoli parte spingendo, ma cade nuovamente al 54’: calcio di punizione strepitoso di Bernabè, che colpisce la traversa e rimbalza all’interno della linea di porta. Poco dopo l’ora di gioco la squadra di casa resta anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione per proteste di Viviano. Nel finale gli emiliani gestiscono vantaggio e superiorità numerica, portandosi a casa la vittoria. Vince il Parma 3-1 e svetta a quota 26 punti. Fermo a quota 12 l’Ascoli.

SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1

Pesante sconfitta per la Sampdoria, rimontata nel finale 3-1 in casa del Sudtirol. La formazione allenata da Andrea Pirlo è artefice di un vero e proprio monologo nei primi quarantacinque minuti: possesso continuo e avversari chiusi nella loro metà campo. Nonostante la supremazia i blucerchiati non riescono a colpire, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi a reti bianche. Nella ripresa la squadra di Pirlo riesce a concretizzare quanto fatto nel primo tempo: al 53’ Facundo Gonzalez trova l’incornata vincente su corner, per l’1-0 dei liguri. Dopo la rete dei blucerchiati gli altoatesini si risvegliano, e riescono a trovare il pareggio al 77’ con la bella girata di sinistro del solito Odogwu. Nel finale le squadre sono lunghissime, con azioni da una parte e dall’altra. Nei minuti di recupero viene fischiato il calcio di rigore decisivo per il Sudtirol, con Casiraghi che trasforma al 95’ il 2-1. C’è spazio poi anche per il 3-1 di Pecorino, che al 99’ chiude il match in ripartenza approfittando di una Samp molto sbilanciata. Vince il Sudtirol 3-1 e sale a 16 punti, in piena zona playoff. Ferma ancora una volta la Sampdoria, sempre a quota 7 e pericolosamente in zona playout.

© ipp

COMO-CATANZARO 1-0

Successo di misura per il Como, che tra le mura casalinghe piega 1-0 il Catanzaro. I lombardi stappano la partita dopo pochissimi minuti: al 6’ Simone Verdi realizza la sua prima rete con la maglia del Como, trasformando dal dischetto il calcio di rigore assegnato dopo il fallo di mano di Veroli. I calabresi cercano il pareggio con la premiata ditta Brignola-Iemmello, ma il primo tempo finisce con i lombardi avanti di una rete. Nel secondo tempo il Como segna anche il 2-0 con Cutrone, ma il gol dell’ex Milan viene annullato per fuorigioco. Con il passare del tempo le squadre calano di ritmo sempre di più, e la formazione allenata da Longo riesce a gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Vince il Como 1-0 e sale a 17 punti, mentre il Catanzaro rimane bloccato a quota 21.

SPEZIA-COSENZA 0-0

Pareggio a reti bianche tra Spezia e Cosenza, al Picco è 0-0. Le prime fasi sono tutte appannaggio dei calabresi, che però non riescono ad incidere sottoporta. Con il passare dei minuti i padroni di casa spostano l’inerzia del match dalla loro parte, chiudendo la prima frazione di gioco in avanti: si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Anche nel secondo tempo gli uomini di Alvini continuano a spingere alla ricerca del vantaggio, soprattutto con i due fratelli Esposito. Nonostante il predominio I padroni di casa non riescono a stappare la gara, con la formazione allenata da Caserta che si porta a casa un punto piuttosto sofferto. Finisce 0-0, con il Cosenza che sale a 15 punti in classifica, ai margini della zona playoff, mentre lo Spezia è ora a quota 8.

FERALPISALÒ-REGGIANA 0-3

Esordio amarissimo per Zaffaroni sulla panchina della Feralpisalò, sconfitta in casa per 3-0 dalla Reggiana. La squadra di Nesta la sblocca dopo soli otto minuti, con la rete di Antiste su assist di Portanova. La reazione dei padroni di casa è immediata, tuttavia il gol del pari non arriva. Gli ospiti cercano di addormentare la gara verso la fine del primo tempo, e riescono addirittura a raddoppiare al 43’: Cigarini non sbaglia dal dischetto il calcio di rigore conquistato da Girma. Le cose non cambiano nemmeno in avvio di secondo tempo, con gli ospiti che firmano anche il 3-0 al 55’ con il tap-in di Pieragnolo. Dopo il tris la partita viene di fatto gestita in lungo e in largo dagli uomini di Nesta, che portano comodamente a casa i tre punti. Finisce 3-0, con la Reggiana che sale a 14 punti e si avvicina alla zona playoff. Ancora nelle retrovie la Feralpisalò, ferma a 5 punti totali.