Serie B: il Palermo batte il Vicenza e va in fuga. Bene l’Avellino, l’Arezzo blocca l’Ascoli

PALERMO-VICENZA 3-1

Parte meglio il Vicenza, che riesce a sbloccarla dopo appena 2 minuti con Brighenti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol viene convalidato dopo il check del VAR, e gli ospiti continuano ad attaccare sfiorando il 2-0 ancora con Brighenti, fermato dal salvataggio sulla linea di Augello. Al 37’ è il Palermo a colpire con Johnsen: il norvegese si inserisce sulla sinistra e segna al volo sul lancio di Ranocchia, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso Johnsen. I rosanero non ci stanno e trovano l’1-1 sette minuti dopo con ancora il norvegese, che ribadisce in rete la respinta di Bellemo sul tiro di Vavassori. Poco dopo l’inizio del secondo tempo è proprio Vavassori a segnare il 2-1 su assist di Segre. Nella ripresa i rosanero sono più pericolosi, e vanno più volte vicini al tris sia con gli autori dei due gol sia con Peda, quest’ultimo pericoloso a 10’ dalla fine con un tiro che però non trova la porta. All’85’, però, è ancora Vavassori a mettere la firma che chiude il match: il numero 9 entra in area dalla sinistra e calcia a giro sul secondo palo, battendo ancora Gagno. Il Palermo allunga ancora in vetta e scappa a +6 dal Modena.



EMPOLI-JUVE STABIA 2-2

Al Castellani Empoli e Juve Stabia mancano l’appuntamento con la vittoria, chiudendo il match sul 2-2. A partire meglio sono gli ospiti, pericolosi prima con Di Nardo e poi con il colpo di testa di Bettella, fermato dall’ottimo intervento di Seghetti al 18’. I gialloblù continuano ad attaccare e passano al 33’ proprio con Di Nardo, bravo ad avventarsi su un pallone ribattuto dalla difesa. La reazione dell’Empoli non tarda ad arrivare, e in appena 6 minuti gli azzurri la ribaltano: al 38’ Popov ribadisce in rete dopo la parata di Vukovic su Bembnista, e al 44’ Saporiti raddoppia con una bella conclusione al volo. Nella ripresa Maistro trova un gran gol a giro al 58’ raccogliendo la respinta dei padroni di casa sul corner. È la rete che fissa il match sul 2-2 finale, e che lascia le due squadre distanziate di un solo punto in classifica: 7 per i toscani, 8 per i campani.



AREZZO-ASCOLI 0-0

Amaranto e bianconeri non si fanno male, chiudendo il match senza reti. In avvio di gara l’Ascoli va vicino al vantaggio con Chakir, mentre pochi minuti dopo i padroni di casa colpiscono un palo con il tiro da fuori area di Arena. Lo stesso Arena, al 37’, non riesce a realizzare il tap-in da pochi metri dopo la respinta di Vitale sul tiro di Ionita. Nella ripresa l’Ascoli prova a sbloccarla con il solito Silipo, bravo ad accentrarsi e calciare a giro: Nunziante respinge bene e mantiene la porta inviolata. È l’ultima scossa di un secondo tempo senza altre grosse occasioni: la squadra di Tomei manca il sorpasso al Modena, quella di Bucchi stacca di un punto Entella e Carrarese, entrambe sconfitte in questo turno.



AVELLINO-PISA 2-0

I biancoverdi tornano a vincere davanti ai propri tifosi per 2-0, mentre il Pisa non trova un successo che manca dalla settima giornata. I padroni di casa sono più pericolosi già dall’avvio del match, come dimostra la traversa sul colpo di testa di Cheddira al quarto d’ora. Sette minuti dopo l’Avellino è ancora pericoloso da calcio d’angolo con Izzo, ma il Pisa si salva con Moreo sulla linea. Poco dopo, però, sempre dagli sviluppi di un corner la gara si sblocca: Di Maggio raccoglie la respinta, se la sposta e calcia angolato sul secondo palo battendo Confente. Il Pisa non ci sta e ci prova con Rao su punizione, ma Martinelli è bravo a respingere. Nella ripresa, dopo il palo di Leris, il Pisa subisce il 2-0: Russo controlla bene il pallone servito di testa da Palumbo, poi infila Confente all’angolino basso del secondo palo: quinto gol per lui in campionato. L’Avellino sale così a 15 punti e aggancia proprio il Pisa di Bianco.



HELLAS VERONA-CARRARESE 3-0

Bastano poco meno di 40 minuti al Verona per calare il tris e chiudere il match contro la Carrarese. I gialloblù la sbloccano dopo appena 10 minuti con Harroui, che si inserisce in area e calcia di prima sull’assist di Zappa, trovando anche la leggera deviazione di Oliana. Al 22’ la squadra di Baroni raddoppia con Mosquera, che sfrutta un errore sul retropassaggio di Reale a Pizzignacco. Un quarto d’ora più tardi Sarr cala il tris con un tiro preciso da fuori area, che scheggia il palo ed entra alla sinistra di Pizzignacco. Nel secondo tempo Rubino va vicino al 3-1 da calcio d’angolo, ma Perilli respinge e nega il gol. Il portiere gialloblù si ripete al 76’ con un bell’intervento sulla conclusione di Cisse, ultimo squillo prima della fine del match. Il Verona aggancia così Pisa, Benevento e Avellino a 15 punti in zona playoff, mentre la Carrarese resta ferma a 10.