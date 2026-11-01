Juve-Napoli, la moviola: Koopmeiners graziato, Cabal chiede un rigore. Giusto il rosso a Marianucci

Qualche protesta inoltre, poco prima della mezz'ora, per un colpo di Olivera su Cabal nell'area di rigore partenopea con l'ex Verona che ha già colpito il pallone. Sozza, che indica il corner, fa continuare il gioco dopo un breve controllo silente da parte del Var. Cabal è protagonista anche nella ripresa sul punteggio di 1-0 (minuto 75): proprio un fallo su di lui costa il secondo giallo a Marianucci che, già ammonito, deve lasciare il campo. Giusta la decisione di Sozza che non ha dubbi.