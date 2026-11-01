Juve-Napoli, la moviola: Koopmeiners graziato, Cabal chiede un rigore. Giusto il rosso a Marianucci

Inizio di match complicato per l'arbitro Sozza all'Allianz Stadium per Juve-Napoli. Il fischietto lombardo non ha estratto nemmeno un cartellino giallo per il fallo di Koopmeiners ai danni di Anguissa: dalle immagini l'intervento appare molto pericoloso, necessaria almeno l'ammonizione. Ammonizione che invece arriva poco dopo (al 17'), per un intervento in ritardo di Douglas Luiz su Rafa Marin (con tanto di polemica tra lo stesso centrocampista e Di Lorenzo).
Qualche protesta inoltre, poco prima della mezz'ora, per un colpo di Olivera su Cabal nell'area di rigore partenopea con l'ex Verona che ha già colpito il pallone. Sozza, che indica il corner, fa continuare il gioco dopo un breve controllo silente da parte del Var. Cabal è protagonista anche nella ripresa sul punteggio di 1-0 (minuto 75): proprio un fallo su di lui costa il secondo giallo a Marianucci che, già ammonito, deve lasciare il campo. Giusta la decisione di Sozza che non ha dubbi.