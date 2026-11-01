Serie B donne, Cesena travolge 5-0 San Marino e resta in vetta

Dopo i posticipi domenicali della settima giornata della Serie B 2026/27 - che, si chiuderà con la sfida tra Catania e Brescia in programma lunedì 2 novembre alle 14.30 - Cesena e Frosinone si confermano la prima e la seconda forza del campionato cadetto in corso, con 18 e 17 punti in classifica. Alle loro spalle a quota 16 mantiene il terzo posto la Res Donna Roma, con tre lunghezze di vantaggio su Genoa (4-0 sul Venezia nell'anticipo del sabato) e Lumezzane (2-0 esterno sul Vicenza). Le bresciane guadagnano una posizione in graduatoria così come il Bologna, che grazie al 4-0 odierno sull'Hellas Verona ha agganciato il Moncalieri a 10 punti. Momento d'oro per il Cesena nella stagione in corso: nella settima giornata di questo campionato è arrivato il sesto successo in sette gare. Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona del 12 settembre, infatti, le bianconere hanno saputo solo vincere. Nella gara di questo turno la squadra di Rossi - che vanta il miglior attacco nella competizione attuale con 21 reti all'attivo - ha annientato la San Marino Academy grazie a un 5-0 esterno siglato da Porcarelli, De Muri, Battilana, Ciano e Ciabini, che ha fatto seguito al 3-0 sul Vicenza dello scorso mercoledì (match recupero della prima giornata). Sono 18 i punti raccolti sui 21 disponibili finora per il Cesena, in vetta a +1 sul Frosinone. La formazione ciociara è seconda a quota 17 in virtù del 2-1 esterno con l'Arezzo sancito dal gol su calcio di rigore di Maier e da quello di Calegari - di Poli invece la firma per le amaranto. Alle spalle di Cesena e Frosinone si conferma la Res Donna Roma, protagonista sul campo del Moncalieri con un agile 4-2. A segno per le capitoline Ripamonti, due volte Petrova e Palombi prima delle marcature di Costamagna e Petroz nei minuti finali di gara. Le giallorosse sono terze a quota 16 in classifica, con tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Genoa e Lumezzane che condividono a 13 il quarto posto. Dopo il poker del Grifone sul Venezia nell'anticipo, le bresciane hanno risposto con un 2-0 esterno contro il Vicenza, targato Bragonzi-Zappa.