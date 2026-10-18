Serie B: Juve Stabia sul velluto, pari tra Cesena e Avellino. Altro crollo Samp

Quinta sconfitta in sette partite per la Sampdoria, a Marassi l’Arezzo si impone in rimonta per 2-1. I blucerchiati cominciano piuttosto bene, e dopo meno di dieci minuti riescono anche a sbloccare il match: al 9’ Henderson sfrutta il tocco di Verschaeren e insacca l’1-0. Dopo il gol segnato i padroni di casa vanno in blackout, e al 15’ i toscani riportano l’incontro in equilibrio grazie ad Arena. Subito il pareggio gli uomini di Corradi tornano a premere sull’acceleratore, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori gol. Gli ospiti partono meglio nella ripresa, e al 60’ completano la rimonta: sugli sviluppi di corner Chierico pesca il jolly da fuori area, con il gran destro che vale il 2-1. Nella mezzora finale i liguri provano in tutti i modi a riprenderla, ma dopo un gol annullato per parte arriva il triplice fischio. L’Arezzo sale a 10 punti in classifica, e si affaccia alla zona play-off (che ora dista soltanto un punto). Ultimo posto in classifica per la Sampdoria, ferma a quota 4.