SERIE B

Serie B: Juve Stabia sul velluto, pari tra Cesena e Avellino. Altro crollo Samp

Le Vespe travolgono 3-0 il Sudtirol, 1-1 tra i romagnoli e i biancoverdi: blucerchiati sconfitti 2-1 in casa dall’Arezzo

18 Ott 2026 - 21:37
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Nel settimo turno di Serie B arriva una vittoria larga della Juve Stabia, che dopo la penalizzazione si affaccia alla zona salvezza grazie al 3-0 interno contro il Sudtirol: per le Vespe a segno Sibilli, Di Nardo e Sandrucci. Non si fanno male Cesena e Avellino, nell’1-1 Izzo risponde a Fiori. Arriva un’altra sconfitta per la Sampdoria, a Marassi passa l’Arezzo 2-1: Henderson illude i blucerchiati, i toscani ribaltano tutto con Arena e Chierico. 

JUVE STABIA-SUDTIROL 3-0

Inizia a respirare la Juve Stabia, secco 3-0 casalingo ai danni del Sudtirol e zona salvezza che ora dista solamente due punti. Dopo un avvio positivo, gli ospiti si spengono completamente: al 43’, in chiusura di primo tempo, le Vespe stappano la partita grazie alla rete di Sibilli, innescato da Maistro. Per gli altoatesini piove sul bagnato all’ora di gioco, quando Lopes viene espulso direttamente dopo un brutto fallo. I padroni di casa ne approfittano, prima allungando al 73’ con Di Nardo, e poi chiudendo i conti all’84’ grazie a Sandrucci, su assist di Douglas. La Juve Stabia sale a 5 punti in classifica, mentre il Sudtirol (alla prima sconfitta stagionale) frena e resta fermo a 12. 

CESENA-AVELLINO 1-1

Un punto per parte tra Cesena e Avellino, 1-1 al Manuzzi tra Diamanti e Nesta. Nel corso della prima frazione di gioco i bianconeri dominano a lungo, senza però riuscire a trovare l’imbucata per segnare. Verso la fine del primo tempo (dopo un palo colpito da Bisoli al 36’) gli animi si surriscaldano, con il direttore di gara che estrae il cartellino rosso a Diamanti. In avvio di ripresa i romagnoli non sentono la mancanza del mister, e stappano la partita al 51’ con Fiori, assistito da Shpendi. Gli uomini di Nesta non si danno per vinti, reagiscono e al 67’ riescono a pareggiare con la zampata di sinistro di Izzo, per l’1-1 definitivo. Nel finale i biancoverdi vanno a un soffio dalla rimonta, ma il destro di Missori al 91’ si stampa sul palo. L’Avellino sale a 11 punti in classifica, il Cesena tocca quota 8.

SAMPDORIA-AREZZO 1-2

Quinta sconfitta in sette partite per la Sampdoria, a Marassi l’Arezzo si impone in rimonta per 2-1. I blucerchiati cominciano piuttosto bene, e dopo meno di dieci minuti riescono anche a sbloccare il match: al 9’ Henderson sfrutta il tocco di Verschaeren e insacca l’1-0. Dopo il gol segnato i padroni di casa vanno in blackout, e al 15’ i toscani riportano l’incontro in equilibrio grazie ad Arena. Subito il pareggio gli uomini di Corradi tornano a premere sull’acceleratore, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori gol. Gli ospiti partono meglio nella ripresa, e al 60’ completano la rimonta: sugli sviluppi di corner Chierico pesca il jolly da fuori area, con il gran destro che vale il 2-1. Nella mezzora finale i liguri provano in tutti i modi a riprenderla, ma dopo un gol annullato per parte arriva il triplice fischio. L’Arezzo sale a 10 punti in classifica, e si affaccia alla zona play-off (che ora dista soltanto un punto). Ultimo posto in classifica per la Sampdoria, ferma a quota 4.

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