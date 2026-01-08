Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tottenham, lo sfogo di Romero: "Dovrebbero essere altri a parlare, ma non si vedono mai"

08 Gen 2026 - 17:38
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la sconfitta del Tottenham sul campo del Bournemouth, Cristian Romero ha voluto scusarsi con i propri tifosi sui social ma ha anche attaccato la società. Queste le parole dell'ex difensore dell'Atalanta: "Voglio chiedere scusa a tutti i nostri sostenitori, quelli che ci seguono ovunque, sempre presenti, e che continueranno a sostenerci. Noi giocatori dobbiamo prenderci le nostre responsabilità.  Io sono il primo, ma continuiamo a lottare e a cercare di invertire la rotta, per noi stessi e per il club". Il centrale degli Spurs ha aggiunto: "In momenti come questo, dovrebbero essere altri a parlare, ma non succede. Spesso si vedono solo quando le cose vanno bene". 

 

Ultimi video

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:32
Torino: Casadei squalificato, a Bergamo senza l'uomo più in forma
19:24
Lecce, ancora ai box Berisha e Morente
18:13
Inter, Dumfries: "Concentrato sul rientro, ci vediamo presto"
18:11
Atalanta, Scamacca e Kolasinac verso il recupero in vista del Torino
18:10
Buffon jr regala la maglia a Morata. Alvaro ringrazia: "Giocavamo insieme quando eri un bambino"