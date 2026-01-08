Tottenham, lo sfogo di Romero: "Dovrebbero essere altri a parlare, ma non si vedono mai"

Dopo la sconfitta del Tottenham sul campo del Bournemouth, Cristian Romero ha voluto scusarsi con i propri tifosi sui social ma ha anche attaccato la società. Queste le parole dell'ex difensore dell'Atalanta: "Voglio chiedere scusa a tutti i nostri sostenitori, quelli che ci seguono ovunque, sempre presenti, e che continueranno a sostenerci. Noi giocatori dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Io sono il primo, ma continuiamo a lottare e a cercare di invertire la rotta, per noi stessi e per il club". Il centrale degli Spurs ha aggiunto: "In momenti come questo, dovrebbero essere altri a parlare, ma non succede. Spesso si vedono solo quando le cose vanno bene".