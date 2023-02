Serie B, il Genoa soffre per un’ora, poi pareggia: con il Modena finisce 2-2

SERIE B

La squadra di Gilardino acciuffa il pari in superiorità numerica dopo l’espulsione di Oukhadda

© twitter Nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie B il Genoa pareggia 2-2 in casa del Modena. La squadra di Gilardino parte bene e passa in vantaggio con Dragusin al 6’, poi i canarini prendono in mano la partita, pareggiando con Strizzolo (33’) e andando avanti con l’autogol di Puscas (55’). L’espulsione di Oukhadda rimette in gioco i rossoblù, che pareggiano all’85’ con Bani. I liguri salgono a 43 punti in classifica.

Finisce 2-2 il posticipo della venticinquesima giornata di Serie B tra Modena e Genoa. La squadra di Gilardino parte benissimo, trovando il gol dell’1-0 al sesto minuto di gioco con la deviazione di Dragusin su corner. I canarini reagiscono immediatamente, prendendo in mano le redini della gara. Al 33’ arriva la rete del pareggio, con il sinistro potente di Strizzolo. La squadra di Tesser chiude il primo tempo in crescendo, ma il risultato al quarantacinquesimo è di 1-1. I padroni di casa non perdono troppo tempo nella ripresa, trovando il gol del 2-1 al 55’: il cross dalla sinistra di Tremolada viene deviato nella propria porta da Puscas per il 2-1. Quattro minuti più tardi la partita cambia, con i gialloblù che restano in dieci uomini per via dell’espulsione di Oukhadda (fallo da ultimo uomo). I liguri iniziano ad approfittarne fin da subito, cercando il gol del pareggio con insistenza. Al 76’ Coda sfiora il pareggio, con un destro molto potente che scheggia il palo. Il gol del 2-2 arriva solamente al minuto 85, con il cross dalla sinistra di Coda che trova l’inserimento di Bani. Nel finale gli undici di Gilardino provano anche a vincerla, ma il tabellino finale recita 2-2. Il Genoa sale a 43 punti in classifica, sempre al secondo posto e a +3 sul Bari. Tocca quota 35 il Modena, in piena corsa per un posto nei playoff.