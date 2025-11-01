Serie B: il Frosinone aggancia la vetta, Palermo-show

PALERMO-PESCARA 5-0

Di fronte a chi ha fatto la storia del Palermo (Toni, Pastore, Iachini, Sorrentino, Corini, Amauri e tanti altri), i rosanero vincono 5-0 e festeggiano al meglio i 125 anni di una delle società storiche del calcio italiano. Al Barbera, la festa sembra inizialmente già rovinarsi dato che al 16' Gomes si fa male e al suo posto deve entrare Segre: si rivelerà un cambio fortuito ma vincente. Al 23', Pierozzi fa riceve la sponda di petto di Pohjanpalo dopo una rimessa laterale e di destro insacca facendo impazzire il pubblico già in festa del Barbera. La situazione nella ripresa cambia dopo 53 secondi con il colpo di testa vincente di Segre su cross di Pierozzi, che prima dello scoccare dell'ora di gioco fa doppietta con la deviazione da pochi passi dopo la sponda di Brunori. Dopo due terzi di gara, insomma, la sfida è già chiusa. Anche in campo i padroni di casa si scatenano, perché al 72' Pohjanpalo fa sponda per Brunori che la mette all'angolino, mentre all'83' Diakité segna di testa e fissa il risultato sul definitivo 5-0. Tra passato e presente, il Palermo si ritrova.



PADOVA-SUDTIROL 1-1

All’Euganeo va in scena la sfida tra Padova e Sudtirol, con i bolzanini bravi a portarsi in vantaggio al 43’. A siglare l’1-0 ci pensa il solito Merkaj, ottimo nell’incornare in rete il cross di Molina. Il primo tempo va, dunque, in archivio con l’Alto avanti nel risultato, mentre al 69’ Kofler si deve impegnare per negare il pareggio a Capelli, salvando sulla linea di porta. L’1-1 i biancoscudati lo trovano però all’85’: il Var richiama l’arbitro per segnalargli un fallo di mano di Federico Davi in area e Bortolussi trasforma il penalty che ne consegue. Il match termina allora in pareggio, risultato che porta il Padova a 14 punti e il Sudtirol a 11.



AVELLINO-REGGIANA 4-3

L’Avellino accoglie la Reggiana al Partenio, stadio in cui sono gli ospiti a passare in vantaggio al 21’, quando l’autogol di Simic permette agli emiliani di portarsi sull’1-0. Il primo tempo si chiude però in pareggio, visto il calcio di rigore con il quale Roberto Insigne riesce a fare 1-1 al 32’. Nella ripresa Biasci trascina quindi avanti i padroni di casa al 50’, ma tra il 55’ e il 62’ una doppietta di Novakovich riporta in vantaggio la Regia. I Lupi non si lasciano però affossare e trovano la forza per stravolgere ancora una volta il risultato. Prima Simic pareggia al 64’, riscattando l’autorete del primo tempo, e poi Palumbo timbra al 70’ il 4-3 che chiude il match. L’Avellino ritrova così la vittoria dopo oltre un mese e sale a 16 punti, sorpassando proprio la Reggiana: i granata restano infatti fermi a 15 punti.