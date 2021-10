Serie B, il Cosenza stende la Ternana  

SERIE B

I calabresi vincono 3-1: apre l’autorete di Ghiringhelli, poi Gori e Millico portano i tre punti ai rossoblù. Donnarumma sbaglia due volte un rigore al 96’



Il Cosenza si aggiudica il primo anticipo della decima giornata di Serie B. I rossoblù battono la Ternana 3-1 e salgono a quota 14 punti grazie a una partenza flash, con l’autorete di Ghiringhelli e la firma di Gori in appena 8 minuti. Per gli umbri accorcia Mazzocchi, ma il gol di Millico al 65’ riporta il doppio vantaggio. Al 96’ Vigorito para due volte un rigore a Donnarumma, che non viene salvato dalla possibilità di ripetere l’esecuzione.

COSENZA – TERNANA 3-1

Il Cosenza ritrova la vittoria in campionato con un convincente 3-1 contro la Ternana. Al San Vito i padroni di casa sbloccano la partita dopo appena 3 minuti con un po’ di fortuna. Caso scappa via sulla sinistra e mette sul secondo palo, dove Bittante incrocia la conclusione: Ghiringhelli interviene in modo maldestro e manda il pallone verso la propria porta, per una sfortunata autorete ai limiti del tragicomico. I calabresi continuano a spingere e raddoppiano all’8’ con Gori, perfetto nell’inserirsi centralmente sul suggerimento di testa di Carraro e infilare Iannarilli. Gli ospiti crescono nell’intensità e nella convinzione fino a trovare il gol dell’1-2 al 23’, grazie al mancino di Mazzocchi da fuori area. I rossoblù sfiorano il tris con il palo di Florenzi al 31’, ma all’intervallo la distanza rimane minima. Nella ripresa la partita diventa ancora più vivace: gli umbri attaccano con Paghera, che calcia fuori di poco, e Mazzocchi, su cui è attento Vigorito, mentre i padroni di casa trovano un ottimo Iannarilli su Caso e Situm. Il Cosenza trova il 3-1 al 65’ con Millico, entrato da appena 3 minuti, che si fa trovare pronto in area di rigore sul passaggio rasoterra di Gori per spedire sotto la traversa il pallone del nuovo doppio vantaggio. La Ternana non molla, ma sia Falletti sia Donnarumma non trovano lo specchio della porta. L’ultima speranza arriva al 95’, quando Colombo concede un rigore per fallo su Peralta. Dal dischetto però Donnarumma si fa ipnotizzare due volte da Vigorito, che intuisce e respinge sia il primo tentativo sia il successivo, dopo che l’arbitro ne aveva ordinato la ripetizione. Dopo 98 minuti di gioco e due penalty consecutivi parati, il 3-1 viene confermato. Con questo successo, il Cosenza sale a 14 punti, uno in più degli uomini di Lucarelli. Entrambe le squadre cercheranno di tenersi il più lontano possibile dalla zona playout.