Serie B: il Cagliari cala il poker, rimonta vincente sull'Ascoli

29A GIORNATA

I marchigiani si portano in vantaggio con Forte e sembrano in controllo, ma nella ripresa cambia tutto: Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa firmano il 4-1 di Ranieri

© ipp La 29a giornata della Serie B viene inaugurata dalla rimonta del Cagliari, che travolge l'Ascoli col punteggio di 4-1. Dopo il vantaggio marchigiano con Forte (19') e un primo tempo in controllo per gli ospiti, l'Unipol Domus esplode per la grande ripresa dei sardi: Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa calano il poker e firmano una grande vittoria per Claudio Ranieri. I rossoblù salgono così al sesto posto, agganciando la Reggina a 42 punti.

L'Unipol Domus esplode per la strepitosa rimonta del Cagliari nella ripresa: dopo lo svantaggio iniziale, i sardi ribaltano il risultato e sconfiggono 4-1 l'Ascoli. Dopo un buon avvio degli ospiti, scattano gli isolani, che costruiscono due occasioni in pochi minuti con Mancosu: sulla seconda, è strepitoso Leali, che devia l'intervento di testa del fantasista sardo. L'Ascoli però cresce alla distanza, impegna Radunovic con Gondo e trova il gol al 19': l'azione manovrata porta al cross basso di Collocolo, sul quale Forte interviene in spaccata e batte il portiere. La partita gira completamente, coi marchigiani subito vicini al raddoppio con Botteghin e in controllo. L'unica occasione del Cagliari arriva alla mezz'ora, col sinistro out di Millico, e Ranieri perde l'estro dell'ottimo Zito Luvumbo per infortunio.

Nella ripresa arrivano altri due cambi per i rossoblù, che inseriscono Prelec e Azzi per ottenere maggior spinta offensiva, e la partita gira. Il pareggio arriva al 56', ma non sul rigore assegnato dopo un lungo check-Var, per uno sgambetto di Botteghin a Mancosu (inizialmente considerato simulazione): Lapadula infatti si fa ipnotizzare da Leali, ma segna sulla ribattuta. Passano cinque minuti e il Cagliari passa in vantaggio, con l'arcobaleno di Mancosu: strepitoso il suo destro, che si insacca all'angolino basso e non lascia scampo a Leali. L'uno-due stende l'Ascoli, che esce dal campo e viene travolto. Il Cagliari dilaga infatti nel finale, con due gol in quattro minuti: Lapadula firma il 3-1 (e la doppietta) all'84' sull'assist di Azzi, Zappa cala il poker sull'erroraccio di Eramo (88'). Finisce 4-1 per il Cagliari, che aggancia (temporaneamente) la Reggina al sesto posto con 42 punti. Si ferma a 37 l'Ascoli.