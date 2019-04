Serie B: il Brescia abbatte la Salernitana e tenta la fuga, Benevento corsaro a Verona

22/04/2019

Il Brescia regola la Salernitana e vince per 3-0, tentando la fuga in cima alla classifica di Serie B . Partita spettacolare al Rigamonti, dove vanno a segno Tremolada al 3' e Torregrossa al 37' al termine di due splendide azioni. Al 60' arriva quindi il rigore di Donnarumma . In zona playoff sorride il Benevento , che al Bentegodi batte per 3-0 il Verona grazie a una tripletta di Coda (45', 47', 95') e in classifica è quarto in solitaria.

Il Benevento inaugura il lunedì di Pasquetta dellaespugnando il Bentegodi, con tre punti che non solo impediscono al Verona il sorpasso, ma permettono anche di allungare nella rincorsa ai playoff, che i campani vogliono affrontare in una posizione di grande vantaggio rispetto alla concorrenza. Gli ospiti mostrano di avere le idee chiare sin da inizio partita: al 13' Armenteros va al tiro con Silvestri che si oppone, sulla sua respinta il sinistro di Ricci finisce clamorosamente fuori. L'Hellas si limita a cercare Pazzini con i lanci lunghi, per il resto sono pochi gli spunti offerti dai ragazzi allenati per un giorno da Carretta (Grosso è squalificato). Il Benevento continua invece a rendersi pericoloso: al 33' arriva il guizzo di Ricci, che si accentra dalla destra ma allarga troppo la conclusione sul secondo palo. Il Verona si vede solo quando Danzi trova Pazzini, che di testa la manda alta, e con un tiro dalla distanza di Lee. Al 45', quindi, succede di tutto: il Verona sfiora il vantaggio su una punizione a due con tiro di Zaccagni sul primo palo, con pallone a lato di poco. Sul ribaltamento di fronte arriva però il vantaggio giallorosso, con Armenteros che controlla male un cross dalla corsia mancina, ma Viola che irrompe sul pallone e segna di sinistro.Inizia il secondo tempo e subitoconcede il bis, sfruttando l'assist di testa di Armenteros, una leggerezza dei centrali scaligeri e andando di nuovo a battere Silvestri al 47': il centravanti giallorosso parte in realtà in posizione di fuorigioco, che però l'arbitro Nasca non vede. Il Verona a questo punto prova a reagire, con Vitale che sfiora il gol da calcio di punizione al 53'. Intorno all'ora di gioco ci prova due volte Faraoni (splendido il suo destro a giro al 58', con pallone che sfila di qualche centimetro oltre il secondo palo), quindi è Montipò a togliere dalla testa di Pazzini la palla del possibile 2-1. Nel finale ci provano i neo entrati Di Gaudio e Laribi, Zaccagni sbaglia un clamoroso rigore in movimento e in pieno recupero arriva addirittura il 3-0: Buonaiuto sfida Dawidowicz che lo stende in area, Nasca concede il rigore e il solito Coda lo trasforma. E per lui è la prima tripletta in carriera in Serie B.

Il Brescia batte autorevolmente la Salernitana al Rigamonti ed è sempre più solitario in testa alla classifica della serie B. Gli uomini di Eugenio Corini trovano contro i campani un rotondo 3-0 frutto di un gioco arioso e alcune splendide azioni, in un pomeriggio di grande festa anche sugli spalti (le due tifoserie sono gemellate da oltre vent'anni). E le Rondinelle si portano avanti dopo appena 3 minuti: su un errore in disimpegno di Pucino, Torregrossa protegge palla in area e la appoggia a Tremolada, che dopo un triangolo con Bisoli in mezzo a quattro uomini batte imparabilmente Micai. Al 12' una punizione di Tonali dalla sinistra finisce larga di poco, ma un minuto dopo è clamorosa l'azione del possibile pareggio ospite, con Alfonso che esce a vuoto su un corner e Casasola che tira a botta sicura, ma sulla linea salva Bisoli. Ci provano poi ancora Tremolada da una parte e Djuric e Jallow dall'altra, ma chi va a segno è ancora una volta il Brescia, e lo fa nella maniera più spettacolare possibile: al 37' infatti Torregrossa punta la porta, si libera di Lopez e Di Tacchio con una ruleta e dopo un dai e vai con Donnarumma trova il gol con un tocco dolcissimo e preciso, che bacia il palo e si infila in rete.Nel secondo tempo Gregucci getta nella mischia Calaiò e subito l'Arciere spaventa Alfonso, raccogliendo un bel lancio di Rosina ma sbagliando di poco la mira a portiere battuto. Quindi al 50' è Di Tacchio a provare a rimettere in partita la Salernitana, ma il suo missile dalla distanza finisce di poco a lato. All'ora di gioco, però, Torregrossa semina di nuovo il panico nell'area dei granata, con Akpa Akpro che stavolta lo stende: è rigore, che l'ex Donnarumma trasforma. Il 3-0 non chiude però la partita, con lo stesso Donnarumma e Romagnoli che potrebbero calare il poker ma non trovano la porta. Gli ospiti ci provano invece dalla distanza con Anderson e con il solito Calaiò, che però non inganna Alfonso. A tempo scaduto Donnarumma cerca anche il gol alla Van Basten, con un controllo di sinistro e un destro che per poco non va a segno. Ma tanto basta: il Brescia vince ancora e sa che domenica prossima, in caso di vittoria a Lecce, sarà già aritmeticamente serie A.