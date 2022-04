Serie B: Giuseppe Rossi salva la Spal, è 1-1 con il Crotone

SERIE B

I calabresi passano in vantaggio al Mazza ma nel finale Pepito pareggia i conti condannando i calabresi a una quasi certa retrocessione

Trentacinquesima giornata della Serie B che si apre con il pareggio 1-1 tra Spal e Crotone. E’ Giuseppe Rossi a regalare l’insperato pareggio nel finale agli uomini di Venturato, dopo il vantaggio ospite di Schnegg al 7’ del primo tempo. Ai calabresi penultimi servirà quindi un miracolo per raggiungere una clamorosa salvezza, mentre i ferraresi dovranno comunque guardarsi le spalle per non venire invischiati nella zona playout. web

Infinito Giuseppe Rossi che segna la terza rete della sua Serie B e salva così nel finale la Spal: un gol pesantissimo che condanna il Crotone, sempre penultimo e fino al minuto 86’ in vantaggio grazie alla rete in avvio di Schnegg. Poi i calabresi hanno anche tantissime chance di raddoppiare, colpiscono un palo e sbattono più volte sui miracoli del portiere ferrarese Ngagne. La vittoria sembra comunque nell’aria, ma al 72’ Pepito entra in campo e cambia la partita: prima sfiora il gol con un tiro dal limite, poi a quattro dalla fine concretizza addomesticando un pallone in area di petto e infilando Festa con un colpo di sinistro nell’angolino. Grande gol di un attaccante che sta provando a rinascere per l’ennesima volta nella sua carriera.