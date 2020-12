Serie B, Covid: 4 positivi prima di Reggina-Cittadella si gioca alle 21:30

Cambio di programma per le partite di Serie B delle 14. Il match tra Reggina e Cittadella è stato posticipato alle 21.30. Saranno quindi 5 le sfide che inizieranno tra qualche minuto e valevoli per la 13/a giornata. E' stato il Cittadella a richiedere il posticipo della partita odierna "visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 (sul protocollo anti Covid); in conformità a quanto previsto dall'art. 2.3 del medesimo Comunicato sopra citato; a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 75 del 23 novembre 2020". La decisione è scaturita dai risultati di alcuni tamponi cui sono stati sottoposti in precedenza quattro giocatori veneti che non fanno parte del gruppo presente a Reggio. Le disposizioni prevedono, in questi casi, che i calciatori della formazione che scenderà in campo debbano ripetere il test. Da qui la decisione di sospendere il fischio d'inizio fissato per le ore 14.

italyphotopress