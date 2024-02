Serie B: Como secondo, decisivo ancora Strefezza

SERIE B

Battuto 1-0 il Brescia, secondo gol consecutivo per l'ex Lecce: superata la Cremonese in classifica

Gabriel Strefezza si è letteralmente preso il Como in due partite: due gol per portare i lariani, seppur momentaneamente, al secondo posto in Serie B. Il suo gol al 7' decide l'anticipo della ventiquattresima giornata, vinto 1-0 contro il Brescia. La sfida si sblocca subito con il destro dell'ex Lecce che batte Andrenacci grazie anche alla deviazione di Paghera che mette fuori causa il portiere delle Rondinelle. Partita anche sfortunata degli ospiti, che al 27' centrano una traversa con Olzer. Nella ripresa, invece, i padroni di casa si vedono annullare due gol, entrambi per fuorigioco e segnati da Gabrielloni e Goldaniga. Il Brescia, intanto, continua a litigare con i legni della porta difesa da Semper, perché all'86' Borrelli scheggia il palo poco dopo una parata di Semper su Bianchi. La formazione di Maran ci prova fino alla fine, ma non riesce ad arrivare al pareggio. Secondo successo di fila per il Como, che sale a 45 punti e vede la promozione diretta: è secondo in attesa di Cremonese-Reggiana e a -3 dal primo posto del Parma che giocherà col Cittadella. Il Brescia, invece, resta a 32 e rischia ora di scivolare fuori dalla zona playoff.