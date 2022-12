Serie B: colpi salvezza per Como e Spal, risorgono Ascoli e Sudtirol

SERIE B

Vittorie esterne per i comaschi 3-0 sulla Ternana e i ferraresi 1-0 a Parma, pari tra Modena e Benevento

© italyphotopress Fondamentali vittorie in trasferta in chiave salvezza per il Como e la Spal nella diciottesima giornata della Serie B. I lombardi passano 3-0 sul campo della Ternana, la squadra di Ferrara mette a segno il colpaccio 1-0 a Parma. Sorridono lontano da casa anche Ascoli e Sudtirol, a secco di successi rispettivamente da sei e sette partite e vittoriose a casa di Cosenza (3-1) e Cittadella (2-0). Finisce 1-1 tra Modena e Benevento.

CITTADELLA-SUDTIROL 0-2

Il Sudtirol ritrova la vittoria dopo sette partite e si riporta in zona playoff, Cittadella nei guai al terzo ko di fila. Il rosso di Danzi dopo appena venti minuti mette in discesa la partita per gli ospiti, che approfittano subito della superiorità numerica con Nicolussi Caviglia al 29’ e Odogwu al 46’. Al 64’ la palla balla sulla linea di porta veneta ma il Var dice che non è gol, poco male e la vittoria va in Alto Adige.

COSENZA-ASCOLI 1-3

Successo dell’Ascoli dopo sei partite senza vincere, Cosenza penultimo. Il bellissimo colpo di tacco di Donati porta avanti gli ospiti al 17’, Gondo nel finale chiude i conti con i calabresi sbilanciati nel tentativo di rimontare. Nasti accorcia nel recupero ma solo per due minuti, perchè Collocolo cala il tris con un super gol.

MODENA-BENEVENTO 1-1

Un punto ciascuno e metà classifica per entrambe le squadre. Parte forte il Modena ma Diaw sbaglia il rigore del vantaggio all’8’, Acampora punisce allora i padroni di casa al 22’, ma lo stesso Diaw rimedia siglando l’1-1 nel finale di primo tempo.

PARMA-SPAL 0-1

La squadra di De Rossi conquista una vittoria di prestigio e di massima importanza in chiave salvezza, Parma sempre sesto. Dopo 19 minuti è Rabbi a portare avanti gli ospiti, nella ripresa i ferraresi sfiorano più volte il raddoppio in contropiede ma gli emiliani restano vivi. All’81’ il Var prima assegna e poi toglie il rosso diretto a Murgia, padroni di casa che fanno partire l’assalto finale ma Esposito salva sulla linea il colpo di testa di Vazquez.

TERNANA-COMO 0-3

Colpo salvezza del Como che si rialza dopo cinque sconfitte, la Ternana cade dopo due vittorie ma resta in zona playoff. Cutrone-gol al 16’ e comaschi in vantaggio, al quarto d’ora della ripresa Coulibaly sfiora il pari colpendo il palo. Al 73’ altro legno per gli umbri, stavolta è traversa di Favilli, allora quattro minuti dopo è raddoppio ospite di Ambrosino. Nel recupero Mancuso arrotonda il punteggio.

