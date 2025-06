La Russa: "Con Pio Esposito Inter avrebbe vinto lo scudetto"

"L'inter ha Pio Esposito che potrebbe diventare alternativa ai due titolari, e gioca in serie B. L'Inter quest'anno ha avuto riserve e titolari che fanno rimpiangere questo giovanissimo ragazzo: probabilmente l'Inter avrebbe vinto lo scudetto se avesse avuto Pio Esposito dietro a Martinez e Thuram". Lo ha detto Ignazio La Russa, Presidente del Senato, a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento, riguardo la situazione della Nazionale e la nomina di Gattuso come ct. "La prima cosa che farei se fossi presidente Figc? Le squadre dovrebbero essere libere di acquistare tutti i giocatori stranieri che desiderano ma obbligherei a schierare almeno quattro italiani a partita - aggiunge - I nostri giovani, soprattutto in attacco, non hanno spazio". E spiega: "Una volta la Nazionale era l'ambizione dei giocatori, ma in questo calcio con molti più soldi che girano, la Nazionale ha perso appeal. Su questo può darsi che Gattuso sia idoneo a farlo riguadagnare, ma, più che Gattuso, è il sistema calcio che deve ridare centralità al valore di indossare la maglia azzurra, e non mi pare che questo stia avvenendo".