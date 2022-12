Serie B: il Parma riparte nella nebbia del Rigamonti, Brescia ko

SERIE B

Le reti di Dennis Man e Yoan Bonny riportano al successo i ducali dopo un mese. Le rondinelle si arrendono e vengono scavalcate in classifica

© ipp Dopo un mese senza vittorie, riparte il Parma: i gialloblù passano nella nebbia del Rigamonti, sconfiggendo 2-0 il Brescia grazie alle reti di Dennis Man (16') e del giovane Yoan Bonny (94'). Vazquez e compagni salgono così in quinta posizione, agganciando la Ternana a quota 26 punti e scavalcando proprio le rondinelle, che proseguono nella loro serie negativa: per i ragazzi di Clotet, un solo successo nelle ultime undici gare della Serie B.

Riparte dopo un mese senza vittorie il Parma, che sconfigge 1-0 il Brescia nella nebbia del Rigamonti: Dennis Man e Yoan Bonny realizzano le reti che valgono il successo e il sorpasso ai lombardi in classifica. Dopo un ottimo avvio delle rondinelle, che controllano il possesso palla, passano i ducali: è Dennis Man a far esplodere i tifosi ospiti al 16', con un perfetto rasoterra dal limite che non lascia scampo a Lezzerini. Il Parma prende coraggio e rischia di dilagare, con lo scatenato Vazquez vicino al raddoppio e il palo di Man, che sfiora la doppietta. C'è spazio anche per Bernabé, che calcia alto nel finale di tempo, ma non per la reazione di un Brescia tramortito e incapace di proporsi in avanti dopo l'1-0. Le rondinelle mostrano tutt'altro piglio nella ripresa, caratterizzata da una fittissima nebbia che impedisce di seguire al meglio le azioni di gioco: Ayé si vede annullare il pari a metà tempo (c'è fuorigioco), mentre Moreo lo sfiora all'84' dopo un'uscita azzardata di Chichizola. Non arriva però la rete che riaprirebbe la sfida e, anzi, il Parma colpisce in contropiede con Bonny nel recupero. Vincono 2-0 i gialloblù, e il successo odierno vale la scalata fino al quinto posto, agganciando la Ternana a 26 punti e superando proprio il Brescia. Per i ragazzi di Clotet, un solo successo nelle ultime 11 gare e una serie negativa che sembra senza fine.