Sarri: "Inaudito Italia assente dal Mondiale, Gattuso sia se stesso"

"Sarebbe inaudito non andare al Mondiale. Una nazione come l'Italia, per quello che rappresenta, non può mancare altre edizioni". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a Sportitalia, dice la sua sul momento della Nazionale. "Sono tre gli allenatori che sono andati in difficoltà per le qualificazioni mondiali, mi riesce difficile pensare che le colpe siano solo loro. C'è qualcosa di più grande, probabilmente, dell'allenatore. Tutte le componenti hanno responsabilità, dall'allenatore più giovane che allena i ragazzini a quelli più vecchi", prosegue Sarri. Infine un pensiero su Gennaro Gattuso, nominato ct dopo l'esonero di Spalletti: "Io gli consiglio di rimanere Gattuso, sempre e comunque. Un allenatore deve essere se stesso, se sei coerente alla fine qualcosa trasmette. Conosciamo il suo carattere, spero che continui ad essere sempre lo stesso e che continui ad essere Ringhio", conclude.