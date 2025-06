Italia Femminile, al via raduno pre-Europeo a Coverciano

La Nazionale femminile è da oggi in ritiro a Coverciano dove preparerà la fase finale degli Europei che prenderà il via in Svizzera dal 2 luglio fino al 27. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato 35 calciatrici che il prossimo 25 giugno dovranno diventare 23 quando dovrà essere presentata la lista ufficiale. Questo pomeriggio primo allenamento sui campi del centro tecnico federale, il debutto per le azzurre avverrà il 3 luglio alle 18 a Sion contro il Belgio, poi affronteranno il Portogallo il 7 a Ginevra e la Spagna campione del mondo l'11 a Berna.