Serie B: l'Ascoli vola in testa, Cagliari ko con la Spal

SERIE B

Sardi ko al Mazza: decisivo La Mantia per l'1-0 finale. Gondo travolge il Palermo: tripletta e 3-2 esterno per i marchigiani al Barbera. Bene anche il Modena: 4-1 alla Ternana

Gol ed emozioni nei primi match della terza giornata di Serie B. La sorpresa arriva dal Mazza, dove cade il Cagliari di Liverani: i sardi, in dieci dalla mezz'ora, subiscono l'1-0 della Spal (La Mantia) e non riescono a rimontare. Decisivo Gondo per l'Ascoli: tripletta e 3-2 esterno al Palermo, che chiude in dieci uomini. Senza storia, invece, Modena-Ternana: i gialloblù indirizzano la gara nel primo tempo e vincono 4-1.

SPAL-CAGLIARI 1-0

Cade a sorpresa il Cagliari a Ferrara: La Mantia punisce i rossoblù, in dieci dalla mezz'ora e sconfitti 1-0. Partono bene i sardi, che attaccano in massa e hanno una chance con Lapadula, il cui pallonetto viene neutralizzato in due tempi da Alfonso. Risponde la Spal con un'azione simile, in ripartenza: La Mantia non è preciso sull'uscita di Radunovic. Isolani ancora pericolosi con Mancosu, ex di giornata, ma al 31' ecco la svolta: Di Pardo entra su Zanellato con la gamba alta, e l'arbitro opta per il rosso. Liverani si copre col 4-4-1, ma la Spal colpisce al 37': Tripaldelli salta due avversari e serve Zanellato, che crossa per La Mantia, bravo a insaccare in tuffo. 1-0 per i padroni di casa, il Mazza esplode e ad inizio ripresa i ferraresi sfiorano il raddoppio: Proia, voluto fortemente da Venturato dopo la parentesi comune nel Cittadella, va vicino alla rete. Brividi per la Spal al 60': il controllo Var ravvisa un mani di Arena che viene punito col rigore, ma Lapadula colpisce male e Alfonso respinge di piede, mantenendo il vantaggio. I padroni di casa riprendono coraggio e si vedono annullare il raddoppio di Moncini, prima di un finale nervoso: prima viene espulso Peda (due gialli in cinque minuti), ristabilendo la parità numerica, poi scoppia una rissa nel recupero. Non cambia il risultato: la Spal vince 1-0 e aggancia il Cagliari a quota 4 punti.

PALERMO-ASCOLI 2-3

Perde la sua imbattibilità il Palermo, sconfitto al Barbera da un Ascoli coraggioso, trascinato da uno strepitoso Gondo: tripletta per l'ex Salernitana e Cremonese. Avvio povero d'emozioni, con tanti falli e un buon pressing del Palermo davanti al suo pubblico. I rosanero ci credono, ma subiscono il gol dello svantaggio: Nedelcearu e Pigliacelli non si capiscono sul cross di Donati, Gondo ha vita facile e insacca da due passi l'1-0 dell'Ascoli. Brunori suona la carica al 37': colpo di testa in tuffo e 1-1 del bomber italobrasiliano. Nell'ampio recupero del primo tempo, arriva il nuovo vantaggio dell'Ascoli, che aveva tremato in precedenza: lo sigla ancora Gondo, che trova la sua personale doppietta con un preciso pallonetto sul portiere. Si va al riposo sul 2-1 per gli ospiti e il Palermo prova subito a spingere, ma capitola al 53': Gondo salta Lancini e si lancia in campo aperto, trovando la tripletta con un preciso sinistro. Passano dieci minuti e il Palermo accorcia: Segre incorna di testa sul corner di Stulac e sigla il 3-2, creato dai due nuovi acquisti. I rosanero prendono coraggio ed Elia impegna Leali, che para in due tempi. L'impeto dei padroni di casa viene però bloccato dall'espulsione di Valente per doppia ammonizione (89'): finisce 3-2 a Palermo, l'Ascoli vince e vola momentaneamente in testa alla Serie B con 7 punti.

MODENA-TERNANA 4-1

Dopo due buone gare e altrettante sconfitte, si sblocca il Modena, che vince la sua prima partita dominando al Braglia: annichilita la Ternana, che perde 4-1. Buona partenza dei gialloblù, ma gli ospiti si difendono con attenzione ed evitano pericoli. La svolta arriva al 22', quando Ghiringhelli stende Diaw e causa un rigore: l'ex Monza lo trasforma, per il vantaggio dei suoi. La reazione degli umbri viene cancellata da un autogol decisamente sfortunato, che al 32' regala il 2-0 ai padroni di casa: Bogdan svirgola e mette in difficoltà Capuano, che nel tentativo di intervenire in scivolata beffa Iannarilli. I rossoverdi si infuriano, e pochi istanti dopo Gagno è decisivo su Favilli, vicino alla rete della bandiera. Il finale di tempo, però, è tutto dei canarini: Gargiulo e Bonfanti costringono Iannarilli agli straordinari, poi Armellino colpisce a lato di poco. 2-0 a fine primo tempo e vantaggio decisamente meritato per il Modena, che rischia un'altra rimonta in avvio di ripresa: Favilli incorna di testa il 2-1 e sigla anche il pareggio, che viene annullato per un tocco di braccio sul controllo che aveva portato alla doppietta dell'ex Juventus e Genoa. Una decisione che rinvigorisce e risveglia i canarini: Diaw colpisce la traversa e poi arriva il 3-1 di Falcinelli (64'), su assist di Oukhadda. Il poker è servito al 69', con la punizione di Tremolada. Non ci sono altre emozioni, con Lucarelli che viene espulso per proteste e il Modena che controlla: i canarini battono 4-1 la Ternana e ottengono i primi tre punti della stagione.