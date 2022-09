Serie B: Bianchi lancia il Brescia in testa, Benevento ko 1-0

SERIE B

Le Rondinelle segnano in pieno recupero e si portano al comando della classifica beffando i campani

© twitter Il Brescia si aggiudica all’ultimo secondo l’anticipo del venerdì della sesta giornata della Serie B. E’ un gol di Bianchi in pieno recupero a beffare 1-0 il Benevento e lanciare le Rondinelle al comando solitario della classifica, mentre i campani restano nelle zone basse con sette punti. Dopo una partita priva di grandi emozioni, arriva la quarta vittoria di fila per i lombardi e il secondo ko consecutivo per il Benevento.

Anticipo del venerdì della sesta giornata di Serie B che regala il primo posto solitario al Brescia che scappa al comando della classifica con 15 punti. Le Rondinelle infilano la quarta vittoria consecutiva, ancora crisi invece per i campani che incappano nel secondo ko di fila. Poche emozioni nel primo tempo con Benali che reclama un rigore per fallo di Glik, ma sia l’arbitro che il Var ignorano le proteste delle Rondinelle. Nella ripresa Paleari prima para bene su Moreo, poi rischia grosso quando si trova a tu per tu con Galazzi in uscita ma viene graziato. Ancora il portiere del Benevento protagonista poi nel finale quando salva sulla punizione Ndoj, nel recupero arriva però la beffa firmata da Bianchi che fa esplodere di gioia il Rigamonti al 93’.