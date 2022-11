Serie B: Insigne stende l'Ascoli, Frosinone sempre più primo

SERIE B

La formazione di Grosso vince 1-0 contro i bianconeri, in dieci da inizio ripresa per il rosso a Collocolo: sesto successo di fila per i ciociari

© italyphotopress La tredicesima giornata di Serie B si apre con il successo del Frosinone in casa dell'Ascoli: al Del Duca finisce 1-0, con i ciociari sempre più in vetta dopo la sesta vittoria di fila e momentaneamente a +8 su Genoa e Reggina. I bianconeri restano in dieci per il rosso al 48' a Collocolo, poi Grosso la decide con i cambi: al 59', entra Insigne, che con un sinistro al 70' non lascia scampo a Guarna. Bucchi, espulso, resta a quota 19.

Il Frosinone non si ferma e, nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie B, batte 1-0 l'Ascoli al Del Duca, centrando il sesto successo consecutivo nel campionato cadetto. Dopo un primo tempo senza gol, in cui l'unico a rendersi davvero pericoloso è l'ex Dionisi, la partita cambia ad inizio ripresa: Collocolo esagera nelle proteste verso Marinelli e rimedia il cartellino rosso, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica. Grosso fiuta l'occasione e al 59' stravolge i ciociari con quattro cambi: tra questi, Insigne, che si rivelerà match winner. Undici minuti dopo, infatti, l'ex Benevento riceve in area dopo una grande percussione sulla destra di Mulattieri e con il sinistro batte Guarna. Lo 0-1 innervosisce l'Ascoli e Bucchi, che protesta per un fallo in occasione del vantaggio ospite e viene espulso da Marinelli. Nel finale, entrano Adjapong e Ciciretti per i padroni di casa, che però non riescono a trovare il pareggio. In attesa di Genoa e Reggina, il Frosinone è addirittura a +8 sul Grifone e su Inzaghi con 30 punti, mentre l'Ascoli perde dopo quattro risultati utili consecutivi e resta a quota 19 in zona playoff.