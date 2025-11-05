Spezia, Donadoni torna in panchina dopo 5 anni

Il grande ritorno: Roberto Donadoni riparte dallo Spezia in Serie B dopo un'assenza dalle panchine di 5 annidi Stefano Fiore
© Getty Images
Dopo cinque anni di assenza dalle panchine, Roberto Donadoni torna ad allenare in Italia: è il nuovo tecnico dello Spezia, squadra ultima in classifica in Serie B. Il lungo stop del tecnico si è interrotto grazie alla proposta del club ligure, spinta dal forte legame con il presidente Charlie Stillitano (che lo portò in MLS nel 1996). Donadoni ha accettato un contratto triennale, dimostrando, a quanto pare, una voglia matta di calcio e pianificando una visione di medio-lungo termine per risollevare la squadra.
Stillitano, subito dopo l'esonero del precedente tecnico, ha puntato sull'autorevolezza e l'esperienza di Donadoni, definendolo una "personalità di spicco" in grado di trasmettere "rinnovata energia". L'obiettivo immediato è la risalita dello Spezia (attualmente a 7 punti in 11 partite), con l'ambizione futura di tentare la promozione in Serie A.
Donadoni, la cui ultima panchina italiana risaliva al Bologna nel 2018 (con un'avventura intermedia in Cina nel 2020), ha diretto il suo primo allenamento e venerdì debutterà al Picco contro il Bari. Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.
L'esperienza in panchina di Donadoni si è sviluppata nell'arco di vent'anni, guidando diversi club in Serie A, tra cui: Livorno, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna. A ciò si aggiunge ovviamente l'importante parentesi da ct della Nazionale italiana, che guidò fino ai quarti di finale dell'Europeo 2008, uscendo ai rigori contro la Spagna (poi vincitrice del torneo). Donadoni ha anche maturato esperienze all'estero: l'ultima avventura prima dello stop risale al 2020 con i cinesi dello Shenzhen.