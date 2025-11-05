Spezia, Donadoni torna in panchina dopo 5 anni

Dopo cinque anni di assenza dalle panchine, Roberto Donadoni torna ad allenare in Italia: è il nuovo tecnico dello Spezia, squadra ultima in classifica in Serie B. Il lungo stop del tecnico si è interrotto grazie alla proposta del club ligure, spinta dal forte legame con il presidente Charlie Stillitano (che lo portò in MLS nel 1996). Donadoni ha accettato un contratto triennale, dimostrando, a quanto pare, una voglia matta di calcio e pianificando una visione di medio-lungo termine per risollevare la squadra.