Lazio-Cremonese: torna l'aquila, Flaminia vola sull'Olimpico

I tifosi della Lazio riabbracciano il proprio simbolo. Prima della sfida tra i biancocelesti e la Cremonese di Davide Nicola, infatti, ha fatto il suo debutto Flaminia, la nuova aquila biancoceleste, che ha effettuato il suo primo volo sopra lo stadio Olimpico, guidata dal falconiere Giacomo Garruto. Il simbolo laziale era assente dal 10 gennaio 2025, giorno di Lazio-Como finita 1-1, quando Olympia fece la sua ultima apparizione prima dell'allontanamento dell'ormai ex falconiere biancoceleste Juan Bernabè.