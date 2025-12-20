Bologna, Casale e Freuler puntano il Sassuolo

Il Bologna sta preparando la finale di Supercoppa italiana in programma lunedì contro il Napoli ma guarda anche ai prossimi impegni di campionato. Dopo Natale, infatti, i rossoblù saranno impegnati nella sfida casalinga contro il Sassuolo (28 dicembre) e Vincenzo Italiano spera di poter contare su due recuperi importanti per quella data. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nicolò Casale e Remo Freuler sarebbero vicini al rientro.