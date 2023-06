Playoff Serie B: Antenucci salva il Bari, è 1-1 col Cagliari nella finale d'andata

CAGLIARI-BARI 1-1

Succede di tutto a Cagliari: Radunovic salva più volte gli isolani, ma nel recupero ecco un rigore. Entra l'attaccante e, come nella regular season, pareggia i conti al 95'

© italyphotopress Tutto da rifare per il Cagliari, che aveva accarezzato la vittoria nella finale d'andata dei playoff di Serie B. Dopo la rete di Lapadula (9'), Radunovic aveva salvato i sardi dalle folate offensive del Bari, che invece pareggia 1-1 nel recupero. In un clamoroso dejà-vu Antenucci segna al 95' su rigore, proprio com'era successo nella regular season. L'attaccante, entrato appositamente, consente ai Galletti di giocarsi la promozione in casa.

Finisce 1-1 tra Cagliari e Bari, proprio come nella regular season, e l'ultima promozione in Serie A verrà messa in palio nella finale di ritorno dei playoff, prevista per domenica al San Nicola.

Bastano nove minuti agli isolani per sbloccare la sfida, dopo un avvio arrembante. La grande giocata è di Nandez, che smarca Mancosu, bravissimo a pescare Lapadula: l'italo-peruviano incorna di testa il quarto gol in quattro gare nei playoff, dopo i 21 della regular season, e l'1-0 sardo. Il Bari reagisce subito con Zuzek, che aveva rilevato in extremis Di Cesare (infortunato nel riscaldamento) e va vicinissimo al pari di testa al 17', ma rischia nuovamente. Lapadula si vede annullare il raddoppio per un offside di Luvumbo, Deiola centra la traversa al 20' e subito dopo Caprile evita con un grande riflesso la rete di Mancosu.

I cinque minuti di fuoco del Cagliari vengono seguiti dal grande finale del Bari, che va vicinissimo alla rete con Benedetti e ha una grande chance al 40': il mani di Nandez causa un rigore, ma Cheddira calcia malissimo e Radunovic può deviare il tiro. Nel recupero l'attaccante del Marocco spreca una grande occasione e il duello col portiere si ripete al 50', quando l'estremo difensore cagliaritano è ancora decisivo per blindare l'1-0. Ranieri perde Mancosu e dalla girandola dei cambi esce meglio il Bari, che trova in Ceter un'arma per scardinare la difesa rossoblù. Benedetti e il colombiano creano due grandi occasioni, ma i Galletti sbattono nuovamente su Radunovic.

Nel finale il forcing barese è vibrante, con Di Pardo a salvare sulla linea (88') per evitare il pareggio di Cheddira. Il muro dei sardi crolla nel recupero, quando Altare stende Folorunsho e causa un rigore: entra Antenucci per calciare e lo trasforma, trovando l'1-1 al 95'. Proprio come nella regular season, l'attaccante firma il pareggio in extremis. Tutto da rifare per il Cagliari, che sfiora il gol-vittoria al 102' con Prelec e dovrà giocarsi la promozione in trasferta.