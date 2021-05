Monza, confronto Galliani-Brocchi: si va verso l'addio consensuale

IL VERTICE

L'ad del club e l'allenatore hanno fatto una disamina della stagione in un clima cordiale

In casa Monza è tempo di bilanci e scelte per il futuro. Questa mattina si sono incontrati Adriano Galliani e Cristian Brocchi per fare il punto della situazione dopo la mancata promozione in Serie A. Tra l'Amministratore Delegato e l'allenatore, con cui c'è un legame affettivo importante da parte della proprietà e del club, è stata fatta una disamina della stagione in un clima cordiale nell'ottica di una possibile separazione consensuale. Getty Images

Al momento per quanto riguarda la panchina della prossima stagione non è stato ancora deciso nulla in maniera ufficiale, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una comunicazione del club brianzolo. Ad ogni modo, qualsiasi sia la scelta della società sul futuro di Brocchi, sarà condivisa da entrambe le parti.