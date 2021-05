Juve, Buffon e l'sms 'folle': Galliani e l'idea di portarlo al Monza

IL CONTATTO

L'ad del club biancorosso avrebbe contattato il portiere pronto all'addio alla Juve per sondarne le intenzioni

"Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi. E a me piace questo". Lo ha rivelato Gigi Buffon dopo aver alzato la sua sesta Coppa Italia, la quinta con la maglia della Juve. E ora, mentre il portiere bianconero ha già cominciato a riflettere sul suo futuro oltre il bianconero, il mittente di quel messaggio potrebbe avere già un nome e un cognome: Adriano Galliani.

Nessuna offerta vera e propria, né particolari su un eventuale contratto: l'ad del Monza avrebbe cominciato a sondare il terreno ed eventualmente capire se esistono margini di manovra per portare in una provincia ambiziosa come quella di Monza, che ha visto sfumare il sogno Serie A ma che è pronta a riprovarci nella prossima stagione, un simbolo vincente del calcio italiano. In ogni caso comunque l'sms di Galliani ha già fatto centro.

Un altro bianconero in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 ma che ha ancora rimandato qualsiasi decisione a fine stagione è Giorgio Chiellini. Come Buffon, anche il capitano vorrebbe giocare ancora, almeno un altro anno. Il capitano della Juve ha incontrato il presidente Andrea Agnelli il giorno dopo la conquista della Coppa Italia. Un incontro interlocutorio per capire se la strada del difensore e quella del club sarà ancora la stessa, in vista di un addio o di una riconferma per un'altra stagione. Intanto per Chiellini si fa largo l'ipotesi Mls.