Monza, Berlusconi: "Traguardo storico, ora vinciamo campionato e Champions"

Silvio Berlusconi si gode il ritorno in Serie A e la prima, storica promozione del suo Monza: "Meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico - le parole del proprietario del club brianzolo dagli spogliatoi dell'Arena Garibaldi di Pisa, dove si è fermato a lungo a festeggiare con i suoi giocatori -. In 110 anni di storia il Monza non era mai stato in Serie A, oggi ci siamo arrivati. È una cosa meravigliosa per noi, per la squadra e per tutti i cittadini della Brianza". Poi ha rilanciato ai microfoni di Sky, scherzando ma non troppo: "Io sono abituato a vincere, ora dobbiamo vincere il campionato, arrivare in Champions League e vincere la Champions League. I risultati del Monza e del Milan, quest'anno, scaldano il cuore".