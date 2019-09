Maglia del Crotone con scritto 'Lega' a Salvini, il club non ci sta

NOTA UFFICIALE

"Non permettiamo a nessuno di strumentalizzare la nostra maglia per fini politici". È quanto si afferma in una nota stampa dell'Fc Crotone in riferimento ad un video che sta circolando sui social, facendo indignare i tifosi, nel quale il responsabile locale delle Lega, Giancarlo Cerrelli, durante la visita di ieri di Matteo Salvini a Cosenza, dona al leader del partito una maglia ufficiale della società rossoblù con la scritta "Lega Crotone".

Nella nota il Football Club Crotone "ribadisce con forza che non permette a nessuno di strumentalizzare i propri colori per tali fini, evitando, nel rispetto dei tifosi e degli appassionati rossoblù ogni tipo di associazione a qualsivoglia schieramento o ideologia. La squadra è, e resta, patrimonio di un'intera collettività e, come tale, ogni uso personalistico della maglia e del nostro logo è mai riferibile alla nostra società". Ieri il Crotone, con la maglia senza scritte politiche, ha battuto per 2-0 la Juve Stabia in un match della quinta giornata di Serie B.

