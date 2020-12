La Salernitana sfonda il muro del Cittadella e resta in testa, poker della Spal

SERIE B

La Salernitana soffre tantissimo in casa contro un ottimo Cittadella, ma alla fine trova il prezioso colpo di testa di Bogdan (86’) per restare capolista solitaria della Serie B. La doppietta di Paloschi consente alla Spal di dilagare in casa contro il Pisa, travolto con un netto 4-0, e di occupare da sola il secondo posto. Il Frosinone ribalta 3-2 il Chievo e aggancia in terza posizione il Lecce, che pareggia 2-2 col Venezia. Cremonese-Entella 2-1.

SALERNITANA-CITTADELLA 1-0

Contro il Cittadella la Salernitana si conferma nuovamente cinica e spietata e rimane capolista solitaria della Serie B. Primo tempo estremamente equilibrato ma privo di emozioni all’Arechi; anche per merito di un ottimo Cittadella, ben disposto in campo e ordinato. Sono i veneti gli unici a rendersi (seppur poco) pericolosi nel primo tempo con Tsadjou, Ogunseye e Pavan. Cittadella che invece va poi vicinissimo al vantaggio a metà della ripresa con Gargiulo, con una splendida girata direttamente su corner: Belec blocca in due tempi. Nel momento più complicato del match, gli uomini di Castori trovano il gol vittoria all’86’, capitalizzando l’unica vera occasione della partita: incornata perfetta da calcio d’angolo di Bogdan che s’insacca alla sinistra di Maniero. Terzo successo di fila per i campani; Cittadella che rimane settimo con 14 punti.

SPAL-PISA 4-0

Poker senza discussioni per la Spal, che travolge un Pisa mai in partita e che si piazza da solo in seconda posizione, restando in scia alla capolista Salernitana, lontana sempre due punti. Paloschi porta in vantaggio i ferraresi al 15’: cross tagliato dalla sinistra di Sala sul secondo palo dove il centravanti biancazzurro anticipa Caracciolo e insacca con un comodo tocco sottomisura. Appena due minuti più tardi l’ex attaccante del Milan sigla la doppietta: assist delizioso di Castro per Paloschi, che anticipa Lisi e insacca con un destro al volo di prima intenzione. Partita in ghiaccio al 54’, quando Tomovic scaglia un tiro imprendibile per Perilli. La Spal dilaga al 59’ con Di Francesco in campo aperto. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Marino; toscani sempre in zona playout.

FROSINONE-CHIEVO 3-2

Il Chievo si butta via nel secondo tempo, sciupando un doppio vantaggio, e finisce ko allo Stirpe; merito di un Frosinone coriaceo, autore di una grande rimonta che consente ai ciociari di agganciare il Lecce al terzo posto Al 18’ Canotto scarica un diagonale alle spalle di Bardi che vale l’1-0 a favore degli ospiti. Margiotta raddoppia al 32’ a porta vuota, ma la formazione di Nesta è tutt’altro che annichilita. Al 40’, infatti, Ciano fa rientrare in partita i padroni di casa, i quali pareggiano al 53’ grazie al tap-in vincente di Novakovich, dopo una corta respinta di Seculin. La conclusione sporca del calciatore statunitense, sul suggerimento di Zampano, vale poi la doppietta e il definitivo 3-2 al 79’.

LECCE-VENEZIA 2-2

Gara divertente al Via del mare. Mancosu sblocca la situazione a favore dei salentini al 20’, fulminando Lezzerini sul primo palo dopo l’assist splendido di Coda. Il rapido uno-due dei lagunari, però, ribalta la situazione tra il 35’ e il 41’: prima Forte pareggia i conti con un colpo di testa sul cross di Di Mariano, poi lo stesso ex attaccante della Juve Stabia completa la rimonta con una volée al termine di un bello scambio con Mazzocchi. A 13’ dalla fine, ecco il pari siglato da Coda, che gira in rete l’assist di Falco, il quale aveva superato tre avversari con uno slalom ubriacante. Il Lecce resta davanti in classifica al Venezia di un punto, ma viene raggiunto in terza posizione dal Frosinone.

CREMONESE-ENTELLA 2-1

Successo importantissimo per la Cremonese in chiave salvezza: il primo stagionale per i lombardi in questo complicato inizio di stagione. Una doppietta di Strizzolo sembra spianare la strada ai lombardi. Tra il 15’ e il 31’ l’ex Pordenone firma il 2-0: prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi con un tap-in vincente dopo una prodezza del portiere Borra. La clamorosa autorete di Valzania, però, riapre la sfida. L’Entella sfiora il pari con Brunori (palla non distantissima dall’incrocio dei pali), ma non lo trova. La Cremonese sale a 7 punti e aggancia Pescara e Pisa; i Liguri rimangono fermi a quota 5.

