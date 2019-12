Empoli beffato: pallone in porta, ma l'arbitro non assegna il gol

Clamorosa svista arbitrale al "San Vito" di Cosenza, dove la sfortunata vittima è l'Empoli. Al minuto 83 della sfida di Serie B tra i toscani e i padroni di casa, infatti, il direttore di gara e i suoi assistenti non si sono accorti che il pallone scagliato da fuori area da Samuele Ricci ha superato la linea di porta di circa mezzo metro (!) dopo aver colpito la traversa ed essere rimbalzato in campo. Secondo il fischietto Pezzuto, invece, la sfera non è mai entrata completamente in porta e quindi non ha concesso la rete, per la disperazione della squadra di Muzzi. Alla fine l'Empoli è uscito sconfitto per 1-0 e con un uomo in meno per il doppio giallo a Laribi.