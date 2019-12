Serie B: Baez fa respirare il Cosenza, Empoli sconfitto e arrabbiato

Il Cosenza batte l'Empoli e respira in classifica, nel lunch match che apre la giornata di Santo Stefano per quanto riguarda la serie B. Al San Vito finisce 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete decisiva messa a segno da Jaime Baez al 12'. Per gli azzurri di Roberto Muzzi problemi e recriminazioni: l'infortunio di Frattesi nel primo tempo, il rosso a Laribi e il gol fantasma di Ricci nel finale. E la classifica ora preoccupa.

CROTONE-EMPOLI 1-0

Santo Stefano amarissimo per l'Empoli, che si ritrova a giocare al San Vito una partita in cui in palio ci sono punti pesantissimi per la salvezza (ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione). La vittoria va peraltro al Cosenza, che in questo modo si porta a 2 soli punti dai furiosi toscani, che hanno parecchio da recriminare dopo il convulso finale. E vedono ora concreto il rischio di essere risucchiati nelle paludi della zona playout. Il Cosenza imposta subito la partita in maniera aggressiva, tanto che dopo meno di cinque minuti Brignoli è costretto a liberare frettolosamente l'area sulla pressione degli avversari. Dopo un tentativo degli ospiti con Ricci (salvataggio di Monaco), passano quindi i rossoblù: è Baez a segnare il gol partita al 12' anticipando Pirrello e Romagnoli sul gran pallone messo al centro da Riviere. Soprattutto Ricci prova a guidare la riscossa degli azzurri, ma sono Fantacci e La Gumina ad andare più vicini al pareggio. Per Muzzi piove sul bagnato: prima ancora dell'intervallo Frattesi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Nella ripresa l'Empoli prova a schiacciare il Cosenza nella sua area, ma le occasioni da gol latitano. C'è addirittura un'occasione per il raddoppio targata D'Orazio (Brignoli non si fa sorprendere). Muzzi si gioca la carta Laribi e il fantasista italo-tunisino si becca due cartellini gialli in dieci minuti, lasciando i suoi in dieci meno di un quarto d'ora dopo essere entrato in campo. E la rabbia azzurra aumenta ancora quando una sassata di Ricci colpisce la traversa e nel rimbalzo oltrepassa la linea di porta. L'arbitro Pezzuto però fa proseguire e il pareggio non arriva.