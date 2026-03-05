Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna

Continua a salire il conto degli indisponibili in casa Hellas Verona. La squadra agli ordini di mister Sammarco ha proseguito oggi la preparazione a porte chiuse a Peschiera, ma le notizie che arrivano dall'infermeria complicano notevolmente i piani in vista della sfida di domenica pomeriggio allo stadio "Dall'Ara" contro il Bologna. Dopo i test strumentali effettuati nelle ultime ore, lo staff medico ha confermato lo stop per altri due difensori, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Napoli: ;Tobias Slotsager: ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Armel Bella-Kotchap, costretto al cambio nel match di sabato scorso al Bentegodi, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro. Con questi ultimi due stop, sale a sette il numero dei calciatori attualmente ai box. Sammarco dovrà infatti fare a meno, oltre ai già citati, anche di Belghali, Bernede, Lirola, Lovric e Serdar. Una situazione di piena emergenza che costringerà il tecnico a ridisegnare quasi integralmente il reparto arretrato e la mediana per la trasferta emiliana.