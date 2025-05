Brescia, oggi l'udienza al Tribunale Federale. Cellino: "Siamo stati truffati tutti"

Oggi è il giorno del Brescia davanti al Tribunale nazionale federale, che dovrebbe sanzionare il club lombardo con 4 punti di penalizzazione - e conseguente retrocessione - per non aver "ritualmente assolto agli obblighi di versamento" di Irpef e Inps per quattro mensilità. "Sto male. Mi hanno ammazzato, morirò infangato, vituperato, stuprato - ha detto a riguardo il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - E perché? Perché sono stato truffato. Hanno truffato me, la Covisoc e l’Agenzia delle Entrate. Hanno truffato tutti, siamo tutti vittime e mi dispiace in un modo devastante. Avrei preferito morire sotto una macchina che subire una cosa del genere".