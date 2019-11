Ascoli, lite in campo per un rigore: Ninkovic lascia il campo

Brutto episodi al 'Del Duca' di Ascoli, dove si è giocata la partita di Serie B fra Ascoli e Venezia. Al 24'st l'arbitro ha concesso un rigore alla squadra di casa e al momento di decidere chi dovesse calciare c'è stata una violenta lite fra Da Cruz e Ninkovic. Alla fine ha tirato il primo, portando in vantaggio i bianconeri, e a quel punto Ninkovic ha chiesto il cambio. Sul momento non è stato accontentato dal tecnico degli ascolani, Paolo Zanetti, ma il serbo ha insistito e, furioso, è uscito sostituito da Chajia. Ora si attende di capire se ci saranno provvedimenti da parte della società, intanto Zanetti, a fine partita ha commentato così: "Non mi era mai capitato in carriera, è una cosa che mi dà molto fastidio a prescindere dal battibecco con pubblico e compagno che è sbagliato. Chiedere il cambio a tutti i costi in maniera così plateale non fa bene a nessuno - ha detto l'allenatore dell'Ascoli -, e nemmeno all'ambiente che deve sopportare tutto ciò. Non sto allenando dei ragazzini, sono dei professionisti. Ninkovic ha grande cuore però fa fatica a gestire le emozioni in campo".