Serie A: l'Atalanta ne fa quattro al Parma, il Genoa con l'uomo in più rimonta e batte il Bologna

LE STATISTICHE DI GENOA-BOLOGNA

Il Genoa (Malinovskyi, Ekuban, Junior Messias) è la prima squadra a mandare in gol tre diversi giocatori subentrati nella stessa partita in Serie A dal Napoli il 30 settembre 2023 (Gaetano, Politano e Osimhen vs Lecce in quel caso) – più in generale, il Grifone ci è riuscito per la prima volta dal 26 ottobre 2019 (Kouamé, Agudelo e Pandev vs Brescia).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 20 gol in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre (stagione 2004/05) ad oggi, solamente Andrea Pirlo (77% - 24/31) ha realizzato in percentuale più reti da fuori area rispetto a Ruslan Malinovskyi (67% - 20/30).

Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di punizione nei cinque maggiori campionati europei in corso: otto, dei quali sei da indiretta e due da diretta.

Il Genoa ha vinto un match di Serie A dopo essere andato in svantaggio di almeno due reti per la prima volta dal 12 settembre 2021 (da 0-2 a 3-2 in casa del Cagliari). L'ultima occasione in cui il Grifone ci era riuscito davanti ai propri tifosi, invece, risaliva al 13 marzo 2016 contro il Torino (3-2 anche in quel caso).

Il Genoa ha guadagnato nove punti da situazione di svantaggio in questa Serie A, già tanti quanti quelli raccolti in questo modo nell’intera scorsa stagione (nove, appunto).

Il Bologna ha perso sei delle sue ultime 10 partite di Serie A (1V, 3N), tante sconfitte quante nelle precedenti 25 (13V, 6N).

Il Bologna ha perso una partita in cui ha segnato almeno due gol ed era andato in vantaggio per primo in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (vs Hellas Verona).

Terzo gol in carriera direttamente da calcio di punizione in Serie A per Ruslan Malinovskyi, il primo dal dicembre 2020 (vs Fiorentina in maglia Atalanta).

Dal suo arrivo al Bologna nella stagione 2022/23, solamente Riccardo Orsolini (43) ha segnato più gol in Serie A con la maglia rossoblù rispetto a Lewis Ferguson (15, come Santiago Castro).

Caleb Ekuban ha segnato due gol in questo campionato e solo nella stagione 2023/24 (quattro) ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie A.

Il Genoa ha mandato in gol due giocatori subentrati nella stessa partita in Serie A per la prima volta dal settembre 2023 (Thorsby e Junior Messias vs Roma).

Lewis Ferguson è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 2025 (vs Roma su rigore) e per la prima volta su azione dal 3 marzo 2024 (vs Atalanta anche allora in trasferta) - due delle sue ultime tre reti nella competizione sono arrivate in gare esterne, tante quante nelle sette precedenti.

Due degli ultimi tre gol realizzati da Lewis Ferguson in Serie A sono arrivati grazie a tiri dalla distanza, uno in più rispetto alle sue 12 precedenti marcature nella competizione.

Lukasz Skorupski è stato espulso per la prima volta in Serie A alla sua presenza numero 318 nella competizione - prima di lui, l'ultimo portiere del Bologna ad aver ricevuto un cartellino rosso nel massimo torneo era stato Francesco Antonioli (vs Roma nel marzo 1999).

Benjamin Dominguez ha servito un assist in ciascuna delle sue ultime due partite di Serie A per un totale di due, tanti passaggi vincenti quanti quelli forniti nelle sue precedenti 24 presenze nella competizione.

Il Genoa ha subito sei gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, solo la Fiorentina (sette) ne conta di più in questa stagione di Serie A.

Sebastian Otoa è il secondo giocatore del Genoa ad aver realizzato un autogol in questo campionato di Serie A, dopo Stefano Sabelli (vs Torino il 26 ottobre scorso).