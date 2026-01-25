Serie A: l'Atalanta ne fa quattro al Parma, il Genoa con l'uomo in più rimonta e batte il Bologna
Tutto facile per la Dea, la squadra di De Rossi sotto di due reti ribalta il match dopo l'espulsione di Skorupski
Nel ventiduesimo turno di Serie A l’Atalanta continua la sua rincorsa all’Europa con il 4-0 interno ai danni del Parma. I bergamaschi stappano la partita al 15’ con il calcio di rigore conquistato da Zalewski e trasformato da Scamacca, poi al 24’ de Roon raddoppia su invenzione di De Ketelaere. I ducali non reagiscono nemmeno dopo l’intervallo: al 73’ Raspadori trova il suo primo gol nerazzurro su assist del subentrato Krstovic, che chiude la pratica al 92’. La squadra di Palladino sale a quota 35 punti, gli uomini di Cuesta restano bloccati a 23.
ATALANTA-PARMA 4-0
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6 (dal 1’ st Hien 6), Ahanor 6.5; Zappacosta 6, de Roon 6.5 (dal 35’ st Lookman sv), Ederson 6, Zalewski 6.5 (dal 16’ st Bernasconi 6); De Ketelaere 7.5 (dal 28’ st Pasalic 6.5), Raspadori 6.5; Scamacca 6.5 (dal 16’ st Krstovic 7). All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Kossonou, Kolasinac, Musah, Samardzic, Maldini, Sulamana.
Parma (3-5-1-1): Corvi 6; Circati 5.5 (dal 1’ st Valeri 5.5), Troilo 6, Valenti 5.5; Del Prato 6, Sorensen 5.5 (dal 19’ st Ondrejka 6), Estevez 6 (dal 1’ st Oristanio 5.5), Keita 5.5 (dal 40’ st Ordonez sv), Britschgi 5.5; Bernabé 5.5; Benedyczak 5.5 (dal 1’ st Pellegrino 5.5). All. Cuesta. A disp. Rinaldi, Casentini, Drobnic, Cremaschi, Almqvist, Mikolajewski, Djuric.
Arbitro: Sacchi.
Marcatori: 15’ rig. Scamacca (A), 24’ de Roon (A), 73’ Raspadori (A), 92’ Krstovic (A).
Ammoniti: Scamacca (A).
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI ATALANTA-PARMA
L’Atalanta ha vinto senza subire reti tre gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024.
Gianluca Scamacca ha già realizzato quattro reti in otto gare casalinghe in questa Serie A e solo nel 2021/22 con il Sassuolo (cinque in 17 sfide) e nel 2023/24 con l’Atalanta (sei in 14 partite) ha fatto meglio in match interni in una singola stagione nei Big-5 campionati europei.
Solo Nico Paz (14G+14A – classe 2004) è più giovane di Charles De Ketelaere tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 reti e fornito almeno 10 assist a partire dalla scorsa stagione di Serie A (dal 2024/25): 10G+10A, classe 2001.
L’Atalanta ha vinto tre gare casalinghe di fila in Serie A (vs Roma, Torino e Parma) per la prima volta dalla striscia di sei registrata tra ottobre-dicembre 2024.
Marten de Roon ha segnato una rete casalinga in Serie A (vs Parma) per la prima volta dal 26 ottobre 2024 (vs Hellas Verona in quel caso).
Dall’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta (22 novembre) nessuna formazione ha registrato più clean sheet dell’Atalanta in campionato: sei, come Como e Inter.
A partire dalla 13° turno di campionato (fine novembre), solo l’Inter (28) ha raccolto più punti dell’Atalanta nel torneo in corso (22, segue il Milan a 21).
L’Atalanta ha segnato due reti entro i primi 30’ di gioco in un match di Serie A (vs Parma) per la prima volta dal 4 maggio 2025 (doppietta di Charles De Ketelaere al 12° e al 23° vs Monza in quel caso).
Il Parma ha perso senza segnare una trasferta di Serie A (0-4 vs Atalanta) per la prima volta dallo scorso 13 settembre (0-2 vs Cagliari in quel caso).
Dopo cinque risultati utili consecutivi in trasferta in campionato (3V, 2N) il Parma ha perso un match fuori casa in Serie A per la prima volta dal 29 ottobre 2025 (1-2 vs Roma).
Nikola Krstovic ha sia segnato che fornito assist in uno stesso match di Serie A (vs Parma) per la seconda volta in carriera nel massimo campionato, dopo esserci riuscito il 31 gennaio 2025 (ancora vs Parma con il Lecce, 1G+2A).
Giacomo Raspadori ha segnato in campionato (vs Parma) per la prima volta dallo scorso 11 maggio (vs Genoa, con la maglia del Napoli).
Il Parma ha concesso due reti in un 1° tempo in trasferta di Serie A (vs Atalanta) per la prima volta dal 25 maggio scorso (due vs la Dea anche in quel caso).
Pomeriggio difficile per il Bologna, rimontato da 0-2 a 3-2 a Marassi contro il Genoa. La formazione allenata da Italiano sblocca il match con il bel destro da fuori area di Ferguson al 35’, poi in avvio di ripresa l’autorete di Otoa propiziata da Zortea vale il raddoppio. Al 56’ la follia di Skorupski (espulso su uscita pazza) rimette in partita i liguri, che accorciano al 62’ con la gran punizione di Malinovskyi, pareggiano i conti al 79’ con la girata acrobatica di Ekuban e trovano i tre punti al 91’ con l’eurogol di Messias. Gli emiliani restano fermi a 30 punti, la squadra di De Rossi tocca quota 23.
GENOA-BOLOGNA 3-2
Genoa (3-4-3): Bijlow 6; Marcandalli 7, Otoa 5.5, Vasquez 5.5 (dal 28’ st Cornet 6); Norton-Cuffy 6 (dal 51’ st Zatterstrom sv), Frendrup 6.5, Ellertsson 5.5, Marin 6 (dal 10’ st Messias 7.5); Ekhator 6 (dal 10’ st Malinovskyi 7), Colombo 5.5, Vitinha 6 (dal 28’ Ekuban 7). All. De Rossi. A disp. Leali, Sommariva, Kumer, Sabelli, Masini, Cuenca, Thorsby, Onana, Nuredini.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 4.5; Zortea 6, Casale 5.5, Heggem 5.5, Lykogiannis 5.5; Freuler 6, Ferguson 6.5; Rowe 6.5 (dal 28’ st Sohm 5.5), Odgaard 6 (dal 28’ st Vitik 5.5), Dominguez 6 (dal 16’ st Ravaglia 5.5); Immobile 5.5 (dal 28’ st Dallinga 5.5). All. Italiano. A disp. Pessina, Holm, Helland, De Silvestri, Orsolini, Moro, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro.
Arbitro: Maresca.
Marcatori: 35’ Ferguson (B), 47’ aut. Otoa (B), 62’ Malinovskyi (G), 78’ Ekuban (G), 91’ Messias (G).
Ammoniti: Malinovskyi (G); Immobile (B), Ravaglia (B), Marcandalli (G)
Espulsi: 56’ Skorupski (B).
LE STATISTICHE DI GENOA-BOLOGNA
Il Genoa (Malinovskyi, Ekuban, Junior Messias) è la prima squadra a mandare in gol tre diversi giocatori subentrati nella stessa partita in Serie A dal Napoli il 30 settembre 2023 (Gaetano, Politano e Osimhen vs Lecce in quel caso) – più in generale, il Grifone ci è riuscito per la prima volta dal 26 ottobre 2019 (Kouamé, Agudelo e Pandev vs Brescia).
Tra i giocatori che hanno segnato almeno 20 gol in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre (stagione 2004/05) ad oggi, solamente Andrea Pirlo (77% - 24/31) ha realizzato in percentuale più reti da fuori area rispetto a Ruslan Malinovskyi (67% - 20/30).
Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di punizione nei cinque maggiori campionati europei in corso: otto, dei quali sei da indiretta e due da diretta.
Il Genoa ha vinto un match di Serie A dopo essere andato in svantaggio di almeno due reti per la prima volta dal 12 settembre 2021 (da 0-2 a 3-2 in casa del Cagliari). L'ultima occasione in cui il Grifone ci era riuscito davanti ai propri tifosi, invece, risaliva al 13 marzo 2016 contro il Torino (3-2 anche in quel caso).
Il Genoa ha guadagnato nove punti da situazione di svantaggio in questa Serie A, già tanti quanti quelli raccolti in questo modo nell’intera scorsa stagione (nove, appunto).
Il Bologna ha perso sei delle sue ultime 10 partite di Serie A (1V, 3N), tante sconfitte quante nelle precedenti 25 (13V, 6N).
Il Bologna ha perso una partita in cui ha segnato almeno due gol ed era andato in vantaggio per primo in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (vs Hellas Verona).
Terzo gol in carriera direttamente da calcio di punizione in Serie A per Ruslan Malinovskyi, il primo dal dicembre 2020 (vs Fiorentina in maglia Atalanta).
Dal suo arrivo al Bologna nella stagione 2022/23, solamente Riccardo Orsolini (43) ha segnato più gol in Serie A con la maglia rossoblù rispetto a Lewis Ferguson (15, come Santiago Castro).
Caleb Ekuban ha segnato due gol in questo campionato e solo nella stagione 2023/24 (quattro) ha fatto meglio in un singolo torneo di Serie A.
Il Genoa ha mandato in gol due giocatori subentrati nella stessa partita in Serie A per la prima volta dal settembre 2023 (Thorsby e Junior Messias vs Roma).
Lewis Ferguson è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 2025 (vs Roma su rigore) e per la prima volta su azione dal 3 marzo 2024 (vs Atalanta anche allora in trasferta) - due delle sue ultime tre reti nella competizione sono arrivate in gare esterne, tante quante nelle sette precedenti.
Due degli ultimi tre gol realizzati da Lewis Ferguson in Serie A sono arrivati grazie a tiri dalla distanza, uno in più rispetto alle sue 12 precedenti marcature nella competizione.
Lukasz Skorupski è stato espulso per la prima volta in Serie A alla sua presenza numero 318 nella competizione - prima di lui, l'ultimo portiere del Bologna ad aver ricevuto un cartellino rosso nel massimo torneo era stato Francesco Antonioli (vs Roma nel marzo 1999).
Benjamin Dominguez ha servito un assist in ciascuna delle sue ultime due partite di Serie A per un totale di due, tanti passaggi vincenti quanti quelli forniti nelle sue precedenti 24 presenze nella competizione.
Il Genoa ha subito sei gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, solo la Fiorentina (sette) ne conta di più in questa stagione di Serie A.
Sebastian Otoa è il secondo giocatore del Genoa ad aver realizzato un autogol in questo campionato di Serie A, dopo Stefano Sabelli (vs Torino il 26 ottobre scorso).