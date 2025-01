Serie A, Inter-Empoli: Inzaghi non può sbagliare per riavvicinarsi al Napoli

E adesso, il margine d'errore è prossimo allo zero. Dopo il 3-2 con il quale il Napoli ha battuto l'Atalanta a Bergamo, l'Inter non può permettersi un altro passo falso a San Siro: i nerazzurri, contro l'Empoli, sono obbligati a vincere per riportarsi a -3 da Conte e, potenzialmente, ancora in vetta insieme ai campani, che grazie a Politano, McTominay e Lukaku hanno lanciato un segnale fortissimo. Non vincere vorrebbe dire consegnare, a prescindere dal recupero con la Fiorentina, la vetta solitaria della classifica agli azzurri che, per detta dello stesso tecnico salentino, sono in alto e non hanno intenzione di tornare giù, ma di dare fastidio.