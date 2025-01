Inter: Taremi in vantaggio su Thuram contro l'Empoli

L'Inter non scioglie ancora il dubbio sulle condizioni di Davide Frattesi, per il quale persiste l'affaticamento muscolare che si trascina da qualche giorno, per il match contro l'Empoli. Sabato l'ex Sassuolo si è ancora allenato a parte ma è rimasto in ritiro e Simone Inzaghi - squalificato e che quindi non guiderà la squadra dalla panchina - deciderà se convocarlo e come utilizzarlo solo a ridosso della partita stessa. A centrocampo comunque i nerazzurri sorridono per il recupero di Henrik Mkhitaryan: l'armeno, reduce da una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra, ci sarà ma partirà dalla panchina.