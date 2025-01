Napoli, ora Conte non può più nascondersi: corsa a due con l'Inter per lo scudetto

In una serata in cui capitan Di Lorenzo e Lobotka sono stati lontani dai loro livelli, il Napoli ha potuto contare sullo straordinario Anguissa, che non solo fa legna in mezzo al campo, ma si permette di regalare due preziosi assist prima a McTominay e poi a Lukaku. Questi ultimi due sono i simboli della grande fisicità della squadra, una grande potenza che si unisce alle giocate di Neres e Politano, due esterni a tratti imprendibili. Il brasiliano ha lampi di autentico genio, l'azzurro è prezioso anche in fase di ripiegamento. Una menzione la merita anche Juan Jesus che non sta facendo rimpiangere l'infortunato Buongiorno.