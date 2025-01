Serie A: Atalanta-Napoli 2-3, Lukaku decide la sfida-scudetto

LE STATISTICHE

Il Napoli ha vinto otto delle prime 11 trasferte di questo campionato (2N, 1P) e solo due volte è andato oltre i sette successi nelle prime 11 gare esterne stagionali: 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto.

Il Napoli ha raccolto 50 punti dopo le prime 21 gare stagionali in questa Serie A (16V, 2N, 3P): solo tre volte i Partenopei avevano fatto meglio dopo lo stesso numero di match nella competizione considerando da sempre i tre punti per vittoria – 51 (nel 1987/88), 54 (nel 2017/18) e 56 (nel 2022/23).

Mateo Retegui ha realizzato 14 gol in 19 presenze in questo campionato: l’ultimo giocatore italiano dell’Atalanta ad avere fatto meglio in una singola stagione in Serie A era stato Cristiano Doni nel 2001/02 (16 in quel caso).

L’Atalanta ha perso almeno quattro gare casalinghe di fila contro una stessa formazione in Serie A (quattro vs Napoli) per la prima volta dal periodo tra gennaio 2005 e marzo 2016 (nove consecutive contro la Juventus davanti al proprio pubblico).

Per la prima volta nella storia della Serie A, due giocatori dell'Atalanta hanno segnato sia all'andata che al ritorno contro il Napoli in una singola edizione del torneo: Ademola Lookman (doppietta al Maradona e gol al Gewiss Stadium) e Mateo Retegui (un gol in ciascuna delle due sfide).

Il Napoli ha vinto sei gare di fila in Serie A per la prima volta con Antonio Conte in panchina e per la prima volta dal febbraio 2023 (otto in quel caso con Luciano Spalletti).

Con il gol odierno contro l’Atalanta, Scott McTominay ha stabilito il proprio record di marcature stagionali in trasferta nei Big-5 campionati europei: quattro – superato il precedente di tre fuori casa con il Manchester United nel 2023/24.

Ademola Lookman ha realizzato la sua 50ª rete nei maggiori cinque campionati europei – agganciando, inoltre, Simy al 2° posto tra i migliori marcatori nigeriani in Serie A (34).

Nessun giocatore scozzese ha realizzato più reti stagionali in trasferta rispetto a Scott McTominay in Serie A (quattro) - come Denis Law (quattro nel 1961/62 con il Torino) e Lewis Ferguson (quattro nel 2022/23 con il Bologna).

L’Atalanta non ha vinto per quattro gare di fila in Serie A (3N, 1P) per la prima volta dal periodo tra febbraio-marzo 2024 (2N, 2P).

Dal suo primo match con la maglia del Napoli (3 febbraio 2020), solo contro l’Hellas Verona (sei) Matteo Politano ha preso parte a più reti fuori casa che con l’Atalanta in Serie A (tre – frutto di due gol e un assist – come vs Genoa).

Romelu Lukaku è l’unico giocatore ad avere segnato più di cinque reti e fornito più di cinque assist nella Serie A 2024/25 (8G+6A).

Frank Anguissa ha fornito due assist nello stesso match di campionato (vs Atalanta) per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei.

Nessuna formazione ha realizzato più reti dell’Atalanta nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato: 13, come l’Inter.

Pasquale Mazzocchi ha tagliato il traguardo delle 100 gare giocate in Serie A.