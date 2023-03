Serie A, il bilancio degli ‘italiani’ con le nazionali

EURO 2024

Juve e Milan in ansia per Kostic e Kalulu, l’Inter si gode un Lukaku ritrovato, a segno anche Leao, Vlahovic, Elmas e…

L’ultima sosta delle nazionali prima della fine del campionato era molto temuta dagli allenatori di Serie A, che da giorni tengono le dita incrociate sperando di riavere i loro giocatori integri e magari rigenerati dalle partite giocate per il proprio Paese. A due giorni dalla fine delle gare di qualificazione a Euro 2024 si può già dire che i timori erano fondati sia per Pioli sia per Allegri, che perdono rispettivamente Kalulu (problemi anche per Ibra e Krunic) e Kostic, che ha lasciato il ritiro della sua Serbia per un problema al tendine d'Achille. Chi invece può certamente sorridere è Inzaghi, che dopo la tripletta segnata con il Belgio riabbraccerà un Lukaku tirato a lucido per il finale di stagione, così come sorride Spalletti perché la Georgia ha fatto riposare Kvaratskhelia.

La copertina di questi quattro giorni di qualificazioni per il momento è certamente di Rasmus Hojlund, 5 gol in due partite con la Danimarca, ma oltre all'attaccante dell'Atalanta e a Lukaku sono andati a segno anche Leao, Krunic, Vlahovic ed Elmas, mentre Maignan ha parato un rigore. L'elenco degli 'italiani' protagonisti nel mondo è lungo, ma è lungo anche quello degli infortunati.

Dopo il problema ancora da valutare accusato da Krunic con la Bosnia, Pioli incrocia le dita perché la Francia di Theo e Giroud tornerà in campo stasera così come la Svezia di Ibra, che probabilmente non ci sarà per un problema fisico, e la Serbia, che per la partita contro Montenegro dovrà fare a meno di Kostic, atteso a Torino per sostenere gli esami di rito e valutare l'entità del problema al tendine d'Achille.

Hanno lasciato i rispettivi ritiri anche Kalulu (oggi sosterrà gli esami) e Skriniar, le cui condizioni mettono in grande allarme l'Inter, che deve far i conti anche con gli acciacchi di Dimarco, Gosens e Bastoni in vista della partita contro la Fiorentina. Nessun problema di formazione invece al momento per Luciano Spalletti, che perde per ko Bereszynski ma sorride per le prestazioni dei suoi tanti nazionali.

Vediamo allora nel dettaglio come sono andati finora i giocatori degli azzurri e tutti quelli delle squadre impegnate nella corsa Champions:

ATALANTA:

Hojlund (Danimarca): 180' vs Finlandia e Kazakistan. Ammonito. 5 GOL

Demiral (Turchia): 45' vs Armenia. Ammonito

De Roon (Olanda): 67' vs Francia

Maehle (Danimarca): 173' vs Finlandia e Kazakistan. Ammonito

Lookman (Nigeria): 46' vs Guinea-Bissau

Pasalic (Croazia): 14’ vs Galles

INTER:

Lukaku (Belgio): 85' vs Svezia. 3 GOL

Calhanoglu (Turchia): 90' vs Armenia

Brozovic (Croazia): 90’ vs Galles

Martinez (Argentina): 45' vs Panama

Dzeko (Bosnia): 27' vs Slovacchia

Dumfries (Olanda): non impiegato vs Francia

De Vrij (Olanda): non impiegato vs Francia

Carboni (Argentina): non impiegato vs Panama

Asllani (Albania): lunedì 27 vs Polonia

JUVENTUS:

Vlahovic (Serbia): 63' vs Lituania. 1 GOL

Kostic (Serbia): 90' vs Lituania. 1 ASSIST

Szczesny (Polonia): 90' vs Rep. Ceca. 3 gol subiti

Rabiot (Francia): 89' vs Olanda. Ammonito

Di Maria (Argentina): 60' vs Panama

Paredes (Argentina): 30' vs Panama

Bremer (Brasile): non impiegato vs Marocco

LAZIO:

Vecino (Uruguay): 90' vs Giappone

Milinkovic-Savic (Serbia): 27' vs Lituania

Hysaj (Albania): lunedì 27 vs Polonia

MILAN:

Krunic (Bosnia): 180' vs Islanda e Slovacchia. 2 GOL

Leao (Portogallo): 38' vs Liechtenstein/Lussemburgo. 1 GOL, 1 ASSIST e un rigore sbagliato

Maignan (Francia): 90' vs Olanda. 1 RIGORE PARATO

Kjaer (Danimarca): 180' vs Finlandia/Kazakistan. 1 ASSIST

Hernandez (Francia): 90' vs Olanda. Ammonito

Bennacer (Algeria): 90' vs Niger

Ibrahimovic (Svezia): 17' vs Belgio

Giroud (Francia): 14' vs Olanda

Saelemaekers (Belgio): 5' vs Svezia

Dest (Stati Uniti): 0' vs Grenada

De Ketelaere (Belgio): 0' vs Svezia

Vasquez (Colombia): 0' vs Corea del Sud

Thiaw (Germania): 0' vs Perù

NAPOLI:

Elmas (Macedonia): 90' vs Malta. 1 GOL

Lobotka (Slovacchia): 180' vs Lussemburgo e Bosnia. 1 ASSIST

Osimhen (Nigeria): 90' vs Guinea-Bissau

Anguissa (Camerun): 90' vs Namibia

Zielinski (Polonia): 90' vs Rep. Ceca

Kim (Corea del Sud): 90' vs Colombia

Rrahmani (Kosovo): 90' vs Israele

Olivera (Uruguay): 90' vs Giappone

Ostigard (Norvegia): 90' vs Spagna

Kvaratskhelia (Georgia): non impiegato vs Mongolia

Bereszynski (Polonia): non impiegato vs Rep. Ceca

Lozano (Messico): non impiegato vs Suriname

Simeone (Argentina): non impiegato vs Panama

ROMA:

Wijnaldum (Olanda): 90' vs Francia

Ibanez (Brasile): 90' vs Marocco

Rui Patricio (Portogallo): 180' vs Liechtenstein e Lussemburgo

Tahirovic (Bosnia): 156' vs Islanda e Slovacchia. Ammonito

Dybala (Argentina): 30' vs Panama

Zalewski (Polonia): 26' vs Rep. Ceca

Solbakken (Norvegia): 16’ vs Spagna

Celik (Turchia): in panchina vs Armenia

Kumbulla (Albania): lunedì 27 vs Polonia

Vedi anche Serie A Serie A, inizia il Ramadan: ecco i giocatori delle big che osserveranno il digiuno