Milan, lesione al polpaccio per Kalulu: niente Napoli per il difensore francese

MILAN

Nuovi esami previsti per settimana prossima: si profila uno stop di almeno una ventina di giorni

© Getty Images Brutte notizie per il Milan. Questa mattina - informa il club rossonero - Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana. Tradotto: per il difensore transalpino che si è infortunato nei giorni scorsi mentre era in ritiro con la Francia Under 21 si profila uno stop di almeno una ventina di giorni (gli infortuni al polpaccio nascondono sempre insidie e richiedono la massima cautela nel processo di recupero). Certa dunque l'assenza alla ripresa del campionato nella trasferta del Maradona contro il Napoli del 2 aprile, da escludere il recupero per il match successivo, sempre in Serie A, contro l'Empoli il 7 aprile. Difficile, se non impossibile, anche la sua presenza in Champions sempre contro il Napoli il 12 aprile.

A questo punto, considerando da un lato il possibile ritorno alla difesa a quattro e dall'altro la "pesantezza" di una assenza che priva Pioli del solo giocatore utilizzato in tutte e 37 le partite stagionali dei rossoneri (contando ovviamente tutte le competizioni), per il Milan un problema di non poco conto. Nell'immediato al Maradona, per la sfida di Serie A di domenica prossima, si può ipotizzare l'utilizzo di uno tra Thiaw e Kjaer al fianco di Tomori nella coppia centrale, con Calabria a destra e Theo a sinistra. La speranza, timida, è che il francese possa tornare invece a disposizione per la successiva sfida contro gli azzurri, dieci giorni più tardi in Coppa. Intanto si attendono notizie anche sulle condizioni di Ibrahimovic, anche lui alle prese con problemi fisici accusati nel ritiro con la nazionale.