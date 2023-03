Milan, Kalulu ko con la Francia U21: problema a un polpaccio

LO STOP

Stefano Pioli in ansia per le condizioni del suo difensore, che salterà la sfida contro la Spagna di martedì

Dal ritiro della Francia Under 21 arriva una notizia che mette grande apprensione in casa Milan alla vigilia del “mese della verità” (come lo ha definito il presidente Scaroni) della squadra di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero rischia infatti di perdere Pierre Kalulu, che secondo quanto riporta RMC Sport darà forfait per la sfida con i pari età della Spagna in programma questo martedì. Il difensore rossonero, che era rimasto in panchina per tutta la partita nell’ultima amichevole persa 4-0 contro l’Inghilterra, avrebbe preso una botta al polpaccio che andrà valutata meglio nei prossimi giorni. Kalulu rientrerà oggi a Milano, nella giornata di domani sono previsti accertamenti.

In attesa di aggiornamenti sulle condizioni del francese, Pioli e tutti i tifosi rossoneri incrociano le dita perché perdere il jolly difensivo del tecnico alla vigilia della tripla sfida col Napoli sarebbe una vera e propria tegola: "Devo, a parer mio, essere sempre un giocatore completo - ha detto lo stesso Kalulu parlando in conferenza stampa del suo ruolo in campo - Se ci sarà un posto per me in squadra, sarà o centrale o laterale. Ma in ogni caso, sono determinato a fare bene, Pioli mi spinge su questo dicendomi di essere una soluzione. Non importa dove sei messo, devi essere presente".

MESSIAS TORNA PER LA CHAMPIONS

Si avvicina a piccoli passi il rientro in campo di Junior Messias, assente ormai dalla trasferta di Londra contro il Tottenham per via di un problema al bicipite femorale. Il brasiliano non dovrebbe recuperare per la partita di campionato al Maradona dopo la sosta, molto più probabile la sua presenza in Champions League in Milan-Napoli.

