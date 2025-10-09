Qual è la migliore difesa della Serie A? Il confronto tra le prime 5 in classifica

La Roma di Gasperini dopo 6 giornate ha la miglior difesa della Serie A e dei top 5 campionati europei. Un dato che potrebbe stupire visti i trascorsi di Gasp a Bergamo, ma che invece ha molto senso considerando la solidità difensiva dei giallorossi una sorta di eredità lasciata in dote da Claudio Ranieri. L'ex tecnico infatti aveva costruito la rimonta che ha portato la Roma a un passo dalla Champions sulla solidità difensiva. Oggi la Roma sembra continuare su questo antico retaggio, l'attacco singhiozza ma la difesa è blindata: soltanto Kean e Simeone sono riusciti a bucarla. Un dato straordinario dovuto anche alle grandi prestazioni di Svilar e a un pizzico di imprecisione da parte degli avversari. I giallorossi infatti hanno subito meno di quanto avrebbero dovuto secondo il parametro degli Expected Gol Allowed: 2 gol presi a fronte di 5,2 attesi.