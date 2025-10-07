Inter, Dumfries: "Orgoglioso delle due finali di Champions. Fare più gol o assist è quasi impossibile"

Uno dei punti di forza che l'Inter si sta portando avanti dalla gestione Inzaghi a quella di Chivu è sicuramente Denzel Dumfries, 25° classificato al Pallone d'Oro 2025. Una crescita esponenziale quella dell'olandese rispetto al primo periodo in nerazzurro: "Quella serata è stata speciale, stare in mezzo a tutte quelle stelle di livello mondiale è stato incredibile e ho ricevuto un sacco di complimenti e sono arrivato sopra Haaland. Sicuramente è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite, ma penso sempre a cosa devo migliorare anche se da difensore fare più gol e assist è difficile. Vorrei essere più nel centro del gioco e un po' più dominante, ho dei passi da fare per essere ancora più leader".