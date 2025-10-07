Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
LE PAROLE

Inter, Dumfries: "Orgoglioso delle due finali di Champions. Fare più gol o assist è quasi impossibile"

L'esterno olandese: "Voglio essere più dominante e diventare ancora più leader"

07 Ott 2025 - 18:03

Uno dei punti di forza che l'Inter si sta portando avanti dalla gestione Inzaghi a quella di Chivu è sicuramente Denzel Dumfries, 25° classificato al Pallone d'Oro 2025. Una crescita esponenziale quella dell'olandese rispetto al primo periodo in nerazzurro: "Quella serata è stata speciale, stare in mezzo a tutte quelle stelle di livello mondiale è stato incredibile e ho ricevuto un sacco di complimenti e sono arrivato sopra Haaland. Sicuramente è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite, ma penso sempre a cosa devo migliorare anche se da difensore fare più gol e assist è difficile. Vorrei essere più nel centro del gioco e un po' più dominante, ho dei passi da fare per essere ancora più leader".

Una stagione, quella scorsa, entusiasmante ma finita nel peggiore dei modi anche per Dumfries con zero trofei di squadra e la pesante sconfitta in finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Psg: "Sono orgoglioso di quanto fatto, è stato un ottimo lavoro. Perdere così quella finale è stato terribile, ne abbiamo perse due in tre anni con l'Inter, ma al tempo stesso allargo lo sguardo e penso che dovrei essere orgoglioso".

L'applicazione e il duro lavoro stanno premiando Dumfries sul campo: "Questa è la mia mentalità, non posso infortunarmi. Sono molto severo con me stesso e quando sei al vertice devi applicare un alto tasso di disciplina e rigore su te stesso. Voglio ancora raggiungere determinati obiettivi".

dumfries
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:53
SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

03:45
DICH MARCO PALESTRA UNDER 21 7/10 DICH

Under 21, Palestra: "Abbiamo due gare molto impegnative"

01:06
DICH TOMMASO BERTI UNDER 21 7/10 DICH

Berti: "La Nazionale è un sogno che si realizza"

01:15
Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

01:25
DICH MAROTTA SU STADIO DICH

Marotta: "Lo stadio nuovo deve rispondere a tutte le esigenze di modernità"

01:01
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso su Israele: "Non c'è una bella aria, ci sono tante pressioni"

01:33
Ecco i nuovi talenti

Ecco i nuovi talenti

01:17
Serie A in Austalia

Serie A in Australia

00:46
Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

03:35
SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

01:58
SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

02:11
SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

02:01
SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

01:57
SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

01:53
SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

I più visti di Inter

Bonny strega San Siro, Barella uomo ovunque. Diouf, ingresso da dimenticare

L'uragano Inter si abbatte sulla Cremonese: il poker di San Siro vale una notte in vetta per Chivu

La macchina di Chivu ingrana e mette la quinta: ora Roma e Napoli per testare le ambizioni

Chivu si gode la sua creatura: "Inter dominante, con qualità e aggressività. E ci siamo divertiti"

Chivu si gode la sua macchina da gol: Bonny e Pio una garanzia. Venerdì test con l'Atletico

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:06
Il presidente del Milan Club Perth: "Per Milan-Como lo stadio sarà pieno"
18:50
Udinese: lesione al bicipite della coscia sinistra per Kristensen
18:40
Cremaschi: "Parma è una chance che non potevo sprecare"
18:05
Dopo Busquets anche Jordi Alba annuncia il ritiro: "Il calcio mi ha dato tutto"
18:04
Violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite a Tfn