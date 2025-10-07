Inter, Dumfries: "Orgoglioso delle due finali di Champions. Fare più gol o assist è quasi impossibile"

L'esterno olandese: "Voglio essere più dominante e diventare ancora più leader"
Uno dei punti di forza che l'Inter si sta portando avanti dalla gestione Inzaghi a quella di Chivu è sicuramente Denzel Dumfries, 25° classificato al Pallone d'Oro 2025. Una crescita esponenziale quella dell'olandese rispetto al primo periodo in nerazzurro: "Quella serata è stata speciale, stare in mezzo a tutte quelle stelle di livello mondiale è stato incredibile e ho ricevuto un sacco di complimenti e sono arrivato sopra Haaland. Sicuramente è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite, ma penso sempre a cosa devo migliorare anche se da difensore fare più gol e assist è difficile. Vorrei essere più nel centro del gioco e un po' più dominante, ho dei passi da fare per essere ancora più leader".
Una stagione, quella scorsa, entusiasmante ma finita nel peggiore dei modi anche per Dumfries con zero trofei di squadra e la pesante sconfitta in finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Psg: "Sono orgoglioso di quanto fatto, è stato un ottimo lavoro. Perdere così quella finale è stato terribile, ne abbiamo perse due in tre anni con l'Inter, ma al tempo stesso allargo lo sguardo e penso che dovrei essere orgoglioso".
L'applicazione e il duro lavoro stanno premiando Dumfries sul campo: "Questa è la mia mentalità, non posso infortunarmi. Sono molto severo con me stesso e quando sei al vertice devi applicare un alto tasso di disciplina e rigore su te stesso. Voglio ancora raggiungere determinati obiettivi".
