Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: "Gervasoni disse al Var di non intervenire"

Secondo Repubblica, durante il check del Var dopo il contatto tra Ndicka e Bisseck, il Var avrebbe risposto "fatti i fatti tuoi" al suo assistente Var che segnalava il fallo sul nerazzurro, e secondo il testimone lo avrebbe fatto "su indicazione del supervisore Gervasoni". L'audio della sala Var non è stato mai reso pubblico. In quella gara, arbitrata da Michael Fabbri, il Var era Marco Di Bello e l'Avar Marco Piccini.