L'Inter vince e Bisseck si sfoga: "Ora godo io". È una frecciata a NDicka, cos'è successo

"Ora godo io". Subito dopo il pesante successo dell'Inter sulla Roma è arrivata la reazione social di Yann Bisseck. Assente per infortunio, il centrale tedesco ha voluto tirare una frecciata ai capitolini, precisamente a NDicka. Il nerazzurro infatti, non ha dimenticato quanto accaduto un anno fa al Meazza tra le due squadre quando non venne assegnato un rigore ai meneghini dall'arbitro Fabbri per una trattenuta, abbastanza netta, del romanista su Bisseck (nell'immagine l'episodio della scorsa stagione). Episodio che NDicka aveva commentato così: "Per me non era da penalty, le marcature in area si fanno così. È un 50 a 50".